Лежать и получать 200 тысяч: В России ищут профессионального соню

В России появились вакансии, где можно зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц, просто лёжа на матрасах. Об этом сообщил Mash Money.

Компании ищут тестировщиков матрасов и предлагают им от 150 до 200 тысяч рублей. График при этом обычный — пять рабочих дней и два выходных. Вместо совещаний и отчётных таблиц сотруднику нужно укладываться на матрасы в разных позах.

Задача — оценить, насколько изделие жёсткое и эластичное, как оно поддерживает тело и пропускает воздух. По сути, за комфорт здесь и платят.

Но полностью расслабиться не выйдет. После каждого протестированного матраса придётся подробно записывать свои ощущения и пояснять, в чём одна модель выигрывает у другой.

Работодатели хотят видеть человека внимательного к деталям. Важно уметь чётко объяснить, что именно сказывается на качестве сна.

Ранее Life.ru сообщал, что на крепкий сон влияет сразу несколько факторов. Сомнолог Павел Кудинов рассказал, что некоторым тревожным людям заснуть помогает утяжелённое одеяло — за счёт дополнительной нагрузки на тело. Правда, подходит такой способ далеко не каждому. Также специалист говорил о роли жёсткости матраса.