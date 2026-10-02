7 профессиональных направлений после колледжа, которые прокормят лучше, чем модный диплом

2 октября в России отмечают День среднего профессионального образования. Праздник утвердили указом президента в 2022 году, а дату выбрали со смыслом: 2 октября 1940 года в СССР создали систему трудовых резервов с ремесленными училищами. Сегодня колледжи снова в моде. Очереди из абитуриентов растут с каждым годом, а после девятого класса в техникум уходит уже больше половины школьников. Мы выбрали семь профессий, где диплом колледжа кормит лучше модной корочки без работы.

Сварщики получают больше всех рабочих. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Если кто-то до сих пор считает сварку работой «для троечников», пусть заглянет в вакансии. Сварщики давно входят в число самых высокооплачиваемых рабочих в стране, а опытный мастер с допусками может рассчитывать на очень серьёзные деньги. Спрос на них огромный: варить нужно трубопроводы, мосты, корабли, каркасы домов и заводские цеха. Новичку придётся начинать с простых швов, но хороший специалист очень быстро становится на вес золота.

Маляр и штукатур

Отделочники расписаны на месяцы вперёд. Фото © ТАСС / Роман Храмовник

Профессии отделочников держатся среди самых денежных рабочих профессий. Ремонт в России не заканчивается никогда, поэтому хороший мастер расписан на месяцы вперёд, а сарафанное радио работает лучше любой рекламы. Многие уходят в самостоятельное плавание и собирают свою бригаду. Толковый отделочник умеет не только ровно положить краску, но и заметить беду под старыми обоями. Чёрные точки у окна — повод насторожиться: плесень в обычной квартире незаметно портит здоровье жильцов.

Электромонтажник

Электромонтажник нужен на любой стройке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / panumas nikhomkhai

Электромонтажникам сегодня тоже платят очень хорошие деньги. Новые дома, заводы, склады и торговые центры растут по всей стране, и в каждом нужно протянуть километры кабеля, собрать щиты и подключить оборудование. Профессия требует аккуратности и уважения к технике безопасности, зато навык не устаревает. Хороший электрик нужен и на стройке, и в управляющей компании, и соседке с перегоревшей розеткой. Такой специалист без работы точно не останется!

Машинист и монтажник

Машинистов ищут в 140 тысячах вакансий. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Машинист — понятие широкое: так называют и тех, кто водит поезд, и тех, кто управляет краном или экскаватором. Монтажники собирают металлоконструкции, вентиляцию и оборудование на стройках и заводах. Вакансий для обеих профессий на сайтах поиска работы десятки тысяч, и аналитики уверены, что спрос не упадёт. Работа тяжёлая, нередко вахтовая и на свежем воздухе в любую погоду, зато и деньги соответствующие, а опыт ценится в любом регионе.

Автомеханик

Автомехаников ждут в 70 тысячах вакансий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Машин на дорогах меньше не становится, и каждой рано или поздно нужны руки и голова мастера. Поэтому автослесари и автомеханики стабильно входят в число самых востребованных рабочих, а хорошие сервисы переманивают опытных людей друг у друга. Толковый механик по звуку мотора понимает, что случилось, и клиенты годами ездят только к нему. Некоторые автомобили вообще стали легендами: «Бумер» снимали с личным BMW продюсера, а у героев фильма нашлись реальные двойники.

Токарь и оператор станков с ЧПУ

Оператор ЧПУ работает с точностью до сотых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KlingSup

Токари, фрезеровщики и операторы станков с числовым программным управлением зарабатывают достойно, а на крупных заводах ещё и получают соцпакет. Это дело для тех, кто дружит и с металлом, и с компьютером. Оператор ЧПУ пишет или правит программу, а станок вытачивает деталь с точностью до сотых долей миллиметра. Промышленность в таких людях нуждается остро: кадровый голод на заводах экономисты называют одним из самых серьёзных в стране.

Медсестра и фельдшер

Медиков среднего звена в стране не хватает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Медицинский колледж остаётся одним из самых надёжных билетов во взрослую жизнь. Среднего медперсонала в стране не хватает уже много лет, и, по данным Росстата, медиков среднего звена в России сейчас меньше, чем когда-либо с начала 1960-х. Медсёстры, фельдшеры и акушерки нужны от сельской амбулатории до частной клиники. Зарплаты зависят от региона, зато работа найдётся в любом городе. Медик сразу поймёт, при какой боли в груди нужно срочно вызывать скорую.

Колледж больше никто не считает утешением для тех, кто не дотянул до вуза. Выпускников техникумов берут на работу, и с каждым годом их трудоустраивается всё больше. При этом немалая часть выпускников вузов трудится там, где высшее образование не требуется. Бывает и наоборот: обладатели диплома колледжа занимают должности для людей с университетским образованием. Руки снова в цене! Первую зарплату можно потратить с умом, ведь осенью отдых в пяти странах обходится россиянам дешевле, чем летом.