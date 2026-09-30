Говорили синхронно одно и то же: мистическая история близняшек Чаплин до сих пор будоражит интернет

Они одевались одинаково, шагали в ногу и говорили одновременно даже в суде. Фреда и Грета Чаплин казались окружающим жутко пугающими, а их странная история спустя десятилетия вдохновила Вернера Херцога на фильм. Ранее Life.ru уже рассказывал про других сестёр по фамилии Поллок, которые после трагедической ранней смерти вернулись к родителям через реинкарнацию. А теперь поговорим про не менее мрачных близняшек. Что скрывалось за их пугающей синхронностью и почему сёстры оказались за решёткой?

Кто такие близняшки Чаплин

Почему Фреда и Грета Чаплин говорили одновременно: загадка знаменитых британских близняшек. Фото © YouTube / GuildfordGhost

Фреда и Грета Чаплин родились в апреле 1943 года и выросли в районе Танг-Холл города Йорк. В начале 1980-х о сёстрах заговорили далеко за пределами Великобритании. Они были похожи друг на друга, одевались одинаково, ходили в ногу и часто говорили одновременно — иногда целыми фразами. Даже в суде сёстры отвечали синхронно, словно произносили одну речь на двоих.

Их поведение было настолько необычным, что история быстро стала газетной сенсацией. Журналисты приезжали в Йорк из разных стран, а близняшки превратились в местную легенду. Позже о них сняли документальные фильмы, в том числе короткометражку A Pair of One 1987 года.

Из-за чего близняшки оказались в суде?

За что судили Фреду и Грету Чаплин: подробности дела, сделавшего сестёр известными. Фото © YouTube / GuildfordGhost, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В начале 1980-х Фреду и Грету обвинили в нарушении общественного порядка из-за конфликта с местным водителем грузовика Кеном Айвсоном. Но причина конфликта до сих пор не известна, а подробности этой истории в пересказах разнятся, поэтому её не стоит превращать в легенду о «роковой любви» или выдавать газетные домыслы за доказанные факты.

Но на заседании сёстры вместе отрицали обвинения. По сообщениям местной прессы, они якобы повторяли в один голос: «Нет, нет, это неправда». Судьи просили сестёр замолчать, но даже в зале суда девушки держались так, словно они один организм. В итоге обеих признали виновными и приговорили к месяцу заключения. Именно этот процесс сделал их историю известной далеко за пределами Йорка.

Секрет сестёр Чаплин — телепатия или особая близость?

Почему близняшек Чаплин считали неразлучными: сёстры вместе говорили, одевались и ходили. Фото © YouTube / GuildfordGhost, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Со стороны казалось, будто Фреда и Грета угадывают мысли друг друга. Однако подтверждений телепатии в этой истории нет. Синхронная речь сама по себе не доказывает мистическую связь, поскольку близкие люди могут перенимать интонации, жесты и привычки друг друга, а у близнецов общая среда и долгие годы рядом способны усилить это сходство. Так объясняют синхронность исследователи близнецов, изучающие поведение и общение. Конечно, это общее научное объяснение не позволяет поставить диагноз или точно описать отношения именно сестёр Чаплин. Однако важно помнить, что даже впечатляющее совпадение не обязательно имеет сверхъестественную причину.

Почему о них снова заговорили

О чём фильм «Браный услюдок» про близняшек Чаплин. Фото © Кадр из фильма «Браный услюдок», режиссёр Вернер Херцог, сценарист Вернер Херцог

Так почему об этой истории снова заговорили? В 2026 году режиссёр Вернер Херцог представил на Венецианском кинофестивале фильм Bucking Fastard. Его вдохновила история сестёр Чаплин, которых режиссёр встречал в 1980-х. Главные роли сыграли настоящие сёстры — Кейт и Руни Мара. Но сразу оговоримся, что картина — частично художественный вымысел, её персонажи и сюжет не являются точным пересказом жизни Фреды и Греты.

На премьере на Венецианском кинофестивале фильм получил почти семиминутную овацию. Но аплодисменты не означали, что зрители единодушно в восторге, поскольку отзывы критиков разделились. На Rotten Tomatoes у картины 71% по оценкам критиков на основе 49 рецензий, но пользовательских оценок на момент проверки ещё не было. BFI похвалил завораживающую игру сестёр Мара и назвал фильм своеобразной «сломавшейся сказкой». The Guardian, напротив, счёл историю затянутой и бессвязной. Так что пока фильм скорее расколол публику и критиков, чем стал безусловным хитом. Одних захватили странная атмосфера и синхронная игра Кейт и Руни Мара, других оттолкнули нарочитая нелепость и причудливый сюжет.

История Фреды и Греты Чаплин так и осталась без простого объяснения. Возможно, сёстры настолько привыкли быть рядом, что научились угадывать слова и движения друг друга. Но когда они говорили в один голос и даже вместе оговаривались в суде («Браный услюдок» — синхронная оговорка, которую сделали сестрицы Грета и Фрида Чаплин и которая стала названием фильма про них), это выглядело необъяснимо.

Может быть, именно поэтому спустя десятилетия их история всё ещё кажется загадкой. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. А если вам нравятся истории, в которых реальные события годами остаются окутанными тайной, читайте на Life.ru, как Кыштымская авария на «Маяке» десятилетиями оставалась засекреченной.