Почему названия иностранных фильмов в России переводят совсем не так, как они звучат в оригинале

Попробуйте позвать друга на «Похмелье» или «Умри тяжело» и посмотрите на его лицо. А ведь речь о настоящих хитах: так звучат в буквальном переводе названия «Мальчишник в Вегасе» и «Крепкий орешек». Иностранное кино в наших афишах часто живёт под чужим именем, и плохое знание английского тут почти ни при чём. Иногда виновата цензура, иногда непереводимая игра слов, а иногда обычная касса. Мы собрали самые яркие случаи, когда фильм менял название до неузнаваемости, и выяснили, откуда у каждого растут ноги.

Решает не переводчик, а прокатчик

«Мальчишник в Вегасе»: кто придумывает названия фильмов для проката. Фото © кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе», режиссёр Тодд Филлипс, сценаристы Джон Лукас, Скотт Мур

Название зарубежной картины придумывает компания, которая везёт фильм в наши кинотеатры. Её задача простая: продать побольше билетов. Отсюда и главный пример жанра. Дословно The Hangover значит «Похмелье», но на афишах в 2009 году появился «Мальчишник в Вегасе». Слово «похмелье» мало кого манит в кино, а мальчишник обещает веселье. Вторая часть закрепила успех: у нас она вышла как «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», хотя в оригинале речь снова шла о похмелье.

Иногда прокатчик убирает из названия целого героя. Первый фильм о Капитане Америке у нас вышел как «Первый мститель», а сиквел «Капитан Америка: Зимний солдат» превратился в «Первый мститель: Другая война». По одной из версий, имя героя сочли слишком американским. Бывает и наоборот: жанр подсказывают прямо в афише. Ужастик Carrie по роману Стивена Кинга стал «Телекинезом», а трагикомедия Silver Linings Playbook получила название «Мой парень — псих», и зритель ждал глуповатую комедию.

Мэрилин Монро и советские цензоры

«В джазе только девушки»: как советская цензура меняла названия фильмов. Фото © кадр из фильма «В джазе только девушки», режиссёр Билли Уайлдер, сценаристы Роберт Тёрен и др.

Комедия Билли Уайлдера Some Like It Hot дословно звучит как «Некоторые любят погорячее». Советские чиновники усмотрели в этом сексуальный намёк: в кадре и так хватало мужчин в женских платьях и Мэрилин Монро. Так в афишах появилось нейтральное «В джазе только девушки». За первый год фильм посмотрели более 45 миллионов советских зрителей. А Европа тех лет влюблялась в другую блондинку, и Life.ru рассказывал, почему Брижит Бардо однажды навсегда ушла из кино.

«Умри тяжело» или «Крепкий орешек»

«Крепкий орешек»: как в России переводили название фильма Die Hard. Фото © кадр из фильма «Крепкий орешек», режиссёр Джон Мактирнан, сценаристы Родерик Торп, Джеб Стюарт, Стивен Е. де Соуза

С боевиком Die Hard и Брюсом Уиллисом наши переводчики мучились несколько лет. Английское выражение описывает отчаянного упрямца, который не сдаётся до последнего вздоха. На видеокассетах Леонид Володарский назвал фильм «Умри тяжело, но достойно», а Андрей Гаврилов выбрал «Неистребимого». Вторая часть и вовсе вышла в наш прокат как «Умри в мученьях-2». В итоге победил «Крепкий орешек», и попадание вышло точным: Джона Макклейна так просто ничем не расколешь.

Видеосалоны вообще жили по своим законам. Пираты девяностых запросто склеивали чужие фильмы в несуществующие серии. На кассетах можно было найти «Нико-5: В осаде» со Стивеном Сигалом или «Красотку-2: Сбежавшую невесту», хотя Джулия Робертс ни о каком сиквеле не подозревала. Бывали и удачи: «Криминальное чтиво» звучит сочнее дословного «Бульварного чтива». Про лихие времена у нас потом снимали и своё кино, и Life.ru выяснил, каких реальных уголовников на самом деле показали в культовом «Бумере».

Непереводимая игра слов

«Иллюзия обмана» и «Головоломка»: игра слов в названиях фильмов. Фото © кадр из фильма «Иллюзия обмана», режиссёр Луи Летерье, сценаристы Эд Соломон, Боаз Якин

Самая честная причина переименования звучит так: оригинал просто не работает по-русски. Триллер о фокусниках Now You See Me отсылает к присказке иллюзионистов «Сейчас вы меня видите, а сейчас нет». У нас такого оборота нет, поэтому в прокате появилась «Иллюзия обмана». Мультфильм Inside Out дословно значит «Наизнанку», но в нашем прокате стал «Головоломкой», и название отлично легло на историю об эмоциях в голове девочки. На Украине его назвали «Мыслями навыворот».

С исторической драмой Роберта Эггерса The Northman прокатчики тоже схитрили. «Северянин» напомнил бы многим о поэте Игоре Северянине, а название «Викинг» у нас уже носит фильм с Данилой Козловским. Так в афишах появился «Варяг». Иногда игра слов оборачивается конфузом. Триллер Terminal не могли назвать «Терминалом» из-за драмы с Томом Хэнксом. Логичную «Конечную» в сети стали переиначивать шутки ради, и в кинотеатры фильм в итоге попал как «Конченая». Вот она, сила народного творчества!

Французы и поляки чудят не меньше

Как переводят названия иностранных фильмов во Франции и Польше. Фото © кадр из фильма «Терминатор», режиссёр Джеймс Кэмерон, сценаристы Джеймс Кэмерон, Гейл Энн Хёрд, Уильям Уишер мл.

За границей тоже не стесняются. Во Франции «Похмелье» вышло под английским же названием Very Bad Trip, то есть «Очень плохая поездка». Комедию Pain & Gain поляки назвали «Штанга и кеш», на этом фоне наше «Кровью и потом: Анаболики» звучит академично. «Терминатор» в Польше стал «Электронным убийцей», а «Битлджус» — буквальным «Соком из жука». В сиквеле «Битлджуса» сыграла Моника Беллуччи, и мы вспомнили, как менялась итальянская актриса от «Малены» до наших дней.

«Братва» и поддельные франшизы

«Лесная братва» и «Астрал»: поддельные франшизы в российском прокате. Фото © кадр из мультфильма «Лесная братва», режиссёры Тим Джонсон, Кэри Киркпатрик, сценаристы Лен Блум, Лорн Кэмерон

Отдельная головная боль — ложные франшизы. Мультфильм Over the Hedge дословно называется «За изгородью», у нас же он стал «Лесной братвой». Рядом с ним в афишах жили «Подводная братва», «Прыгучая братва» и даже «Пушистая братва». Общего у этих мультфильмов нет ровным счётом ничего, кроме слова на постере. С ужастиками та же беда. Настоящий «Астрал» Джеймса Вана в оригинале зовётся Insidious, то есть «Коварный», но его имя быстро растащили на десятки чужих картин.

Кинокритик Алексей Хромов к концу 2024 года насчитал на Кинопоиске 17 фильмов со словом «Паранормальное» в названии и 19 «Астралов» только с 2020 года. Апофеозом стал хоррор Immaculate. Его режиссёр Майкл Мохан с изумлением обнаружил, что в России картина вышла как «Омен. Непорочная». К классическому «Омену» она отношения не имела, зато попала в прокат одновременно с настоящим приквелом этой франшизы. Среди подобных находок есть даже «Пила. Джокер», хотя ни маньяка из «Пилы», ни Джокера там нет.

Выходит, название в афише всегда становится маленькой сделкой между точностью и кассой. Иногда она рождает удачи вроде «Крепкого орешка» и «Головоломки», которые давно звучат роднее оригинала. Иногда получаются «Конченая» и очередной «Астрал» без единого родственника. Причина чаще всего одна: касса. Кстати, под чужими именами живут не только фильмы, но и звёзды. Проверьте себя и попробуйте вспомнить настоящие имена известных музыкантов, которых вся страна знает под псевдонимами.