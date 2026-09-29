«Чёрная комната» из «Сталкера» появилась на пляже в Комарово

На Комаровском пляже в Петербурге открыли «Чёрную комнату» — инсталляцию, вдохновлённую Комнатой исполнения желаний из фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Посетить арт-объект можно с 29 сентября по 6 октября.

Над проектом работали режиссёр Андрей Могучий и художник Александр Шишкин-Хокусай. Авторы задумали пространство не как буквальное место исполнения желаний, а как площадку для тишины, созерцания и разговора человека с самим собой.

Комарово для инсталляции выбрали неслучайно. Именно здесь Аркадий и Борис Стругацкие работали над повестью «Пикник на обочине», а позднее — над сценарием «Сталкера».

Создатели предлагают посетителям ненадолго остановиться и задуматься, чего они на самом деле хотят. Такая идея перекликается с одной из центральных тем картины Тарковского, где Комната связана с сокровенными человеческими желаниями.

Фильм «Сталкер» вышел в 1979 году и был снят Тарковским по мотивам «Пикника на обочине» братьев Стругацких. Сценарий писатели создавали вместе с режиссёром.

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