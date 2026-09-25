«В начале было слово»: Фасад Гостиного двора на три вечера станет полотном для 3D-мэппинга

Фасад Большого Гостиного двора в Петербурге на три вечера превратится в полотно для 3D-мэппинга телеканала «78». Минутную работу «В начале было слово» покажут в рамках фестиваля медиаискусства Digital Rain. Об этом сообщает 78.ru

Фасад Большого Гостиного двора в Петербурге на три вечера превратится в полотно для 3D-мэппинга. Фото © 78.ru

Авторы переосмыслили главную тему фестиваля — «Связи» — через историю передачи информации. Отправной точкой стало Слово как источник смысла, из которого затем рождаются печать, радио, телевидение и интернет.

Видеоряд проведёт зрителей через разные эпохи без закадрового текста. Цветы напомнят о райском саде, старославянские буквы — о появлении письменности, а радиоволны перенесут действие в XX век, когда к печатным СМИ присоединились радио и телевидение.

«Рассказать историю без закадрового текста в формате 3D и всего за одну минуту — невероятно сложно», — отметили в пресс-службе телеканала.

Мэппинг будут показывать с 25 по 27 сентября с 20:00 до 22:00 каждые полчаса. Digital Rain в этом году объединит разные площадки Петербурга аудиовизуальными инсталляциями, световыми проектами, спектаклями и перформансами.

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