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Регион
Опубликовано 19 сентября, 07:44

Нолан, Тарковский или Михалков? Милош Бикович признался, у кого из режиссёров хотел бы сняться

Милош Бикович признался, что очень хочет попасть в кино к Нолану

Обложка © ТАСС / Георгий Чернышов

Обложка © ТАСС / Георгий Чернышов

Милош Бикович заявил, что из всех режиссёров наиболее интересной для него была бы работа с Кристофером Ноланом. Об этом сербский актёр рассказал во время общения с участниками Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге, сообщает Кино Mail.

На вопрос о зарубежных действующих постановщиках, под руководством которых он хотел бы проявить себя, артист ответил кратко.

«Кристофер Нолан», — сказал Бикович.

А вот в театре Биковичу было бы интересно сотрудничать с Андреем Могучим и Дмитрием Крымовым. При этом среди режиссёров, чьё кино ему особенно близко, он выделил Андрея Тарковского, Никиту Михалкова, Дэвида Финчера и Франсуа Трюффо.

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