Нолан, Тарковский или Михалков? Милош Бикович признался, у кого из режиссёров хотел бы сняться

Милош Бикович заявил, что из всех режиссёров наиболее интересной для него была бы работа с Кристофером Ноланом. Об этом сербский актёр рассказал во время общения с участниками Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге, сообщает Кино Mail.

На вопрос о зарубежных действующих постановщиках, под руководством которых он хотел бы проявить себя, артист ответил кратко.

«Кристофер Нолан», — сказал Бикович.

А вот в театре Биковичу было бы интересно сотрудничать с Андреем Могучим и Дмитрием Крымовым. При этом среди режиссёров, чьё кино ему особенно близко, он выделил Андрея Тарковского, Никиту Михалкова, Дэвида Финчера и Франсуа Трюффо.

Ранее Life.ru рассказывал о зарубежных звёздах, приехавших на фестиваль молодёжи в Екатеринбург: среди гостей МФМ-2026 оказался турецкий актёр Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в «Великолепном веке».