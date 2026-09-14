«Дорогу! Султан Сулейман!»: Звезда «Великолепного века» прилетел в Екатеринбург на открытие МФМ

Турецкий актёр Халит Эргенч, прославившийся ролью султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», приехал в Екатеринбург. Он стал одним из иностранных гостей церемонии открытия Международного фестиваля молодёжи — 2026.

Актёр Халит Эргенч посетил фестиваль в Екатеринбурге. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/annatimerman; Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pilyaginzhara

56-летний артист вышел на сцену «Екатеринбург-Экспо» и поприветствовал участников мероприятия. Фестиваль собрал 10 тысяч молодых людей из 191 страны мира.

В общении с журналистами Эргенч продемонстрировал и свои скромные познания в русском языке. Актёр умеет говорить «спасибо» и «иди сюда».

Появление экранного султана быстро разошлось по соцсетям. Поклонники публикуют ролики и фанатские эдиты с Эргенчем, в том числе под музыку из «Великолепного века».

Международный фестиваль молодёжи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Среди его площадок — «Екатеринбург-Экспо» и кампус УрФУ, а в программе заявлены культурные, образовательные и деловые мероприятия.

Ранее сообщалось, что Наталия Орейро выступила на открытии Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге, где исполнила хит из сериала «Дикий ангел». Церемония прошла в комплексе «Екатеринбург-ЭКСПО». Артистка вышла на сцену в ярко-красном платье и представила зрителям культуру Южной Америки. К участникам фестиваля она обратилась на русском языке. Публика встретила певицу бурными овациями после исполнения композиции Cambio Dolor, ставшей одной из главных в сериале.