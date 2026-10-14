«Либидо в тройном размере»: Наташа Королёва призналась, что похудение вернуло страсть к Тарзану

Наташа Королёва рассказала, что в первые недели приёма препарата для похудения у неё притупились желания. Но затем либидо вернулось — и, по её словам, «в тройном размере». Об этом певица сообщила в подкасте «Переговорка» для «Радио 1».

Она объяснила: сначала идёт перестройка в голове. Препарат воздействует на рецепторы в мозге, которые притупляют желания. Это, по её словам, нормально для первых этапов.

Затем появляются первые результаты. Первый месяц артистка назвала особенно важным, хотя заметных перемен в это время ещё можно не ощущать. Зато высвобождается много энергии.

«Ты становишься очень энергичным», — пояснила певица. С началом видимых изменений, по словам Королёвой, возвращается и сексуальное желание.

При этом в отношениях с мужем Сергеем Глушко, известным как Тарзан, охлаждения нет. Это певица подчеркнула отдельно.

Решение худеть она приняла не только из-за совета врача или взгляда мужа. Переломным моментом стала примерка белья. Королева поняла, что ей нужна дополнительная застёжка-«растопырка», и осознала: пора худеть.

А ранее Наташа Королёва раскрыла, почему отказалась от дальнейшего похудения с помощью инъекционного препарата. Артистка объяснила, что боится потерять упругость кожи, особенно на лице.