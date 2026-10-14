«Я уже с пробегом»: Наташа Королёва раскрыла, почему отказалась от дальнейшего похудения

Певица Наташа Королёва решила прекратить похудение с помощью инъекционного препарата, опасаясь, что дальнейшее снижение веса негативно скажется на её внешности. О причинах такого решения артистка рассказала в подкасте для «Радио 1».

Исполнительница призналась, что боится потерять упругость кожи, особенно на лице. При этом обращаться к пластическим хирургам ради устранения возможных последствий она не собирается.

«Девочка я уже с пробегом. Мне нужно, чтобы личико не сморщилось. Если я больше похудею, я вся обвисну, а идти к пластическим хирургам я не хочу», — объяснила Королёва.

Звезда намерена постепенно завершить применение препарата. Она вспомнила, что раньше практиковала голодание, поэтому уже знакома с необходимостью плавного выхода из ограничений. Аналогичного подхода певица решила придерживаться и сейчас.

В вопросах сохранения молодости артистка предпочитает аппаратную косметологию. Полностью исключать хирургическое вмешательство в будущем она не стала, однако пока не видит причин прибегать к подобным процедурам.

Снижение веса уже успело нарушить творческие планы исполнительницы. Королёва готовилась к съёмкам нового клипа и вместе с художником по костюмам Алиной Герман заранее подобрала платья для проекта. Но после изменения фигуры все наряды оказались слишком большими.

В результате работу над видео пришлось отложить. Быстро подготовить новые сценические образы не получилось из-за плотного графика художницы.

Ранее Life.ru писал, что Наташа Королёва весной 2022 года переоформила апартаменты в Майами площадью 120 кв. м на мать и племянницу за символические $10. Купленное в 2013 году за 9,2 млн рублей жильё в Winston Towers 300 подорожало почти вчетверо — до 32,2 млн, а сделка фактически лишила певицу статуса владельца перед возможными санкциями.