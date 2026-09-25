Замела следы: Королёва тайно переписала элитные метры в США на мать сразу после начала СВО

Певица Наташа Королёва переоформила свою американскую недвижимость на родственников вскоре после начала спецоперации. По данным телеграм-канала SHOT, процедура передачи прав состоялась весной 2022 года.

Объект в Майями представляет собой апартаменты площадью 120 квадратных метров. Они находятся на территории жилого комплекса Winston Towers 300 в районе Sunny Isles Beach. В помещении расположены две спальни, гостиная и пара санузлов.

Жильё было приобретено певицей в 2013 году за 9,2 миллиона рублей по курсу того времени. Спустя одиннадцать лет рыночная стоимость этих «квадратов» выросла почти в четыре раза — до 32,2 миллиона. Из-за панорамных видов объект считается одним из самых дорогих в здании 1973 года постройки.

«В марте 2022 года Королёва за формальные $10 отказалась от права собственности на эту квартиру в пользу матери и племянницы», — сообщает источник SHOT. Сделка носила символический характер, фактически лишив артистку статуса владельца перед лицом возможных санкций.

Стоит отметить, что это не единственная площадь семьи в данном небоскребе. На семь этажей ниже находится ещё одно жильё, купленное матерью Королёвой в 2011 году за 6,3 миллиона рублей. Сейчас оно оценивается уже в 34,8 миллиона.

Именно там сегодня проживает родительница исполнительницы вместе со сводной сестрой Натальи — дочерью второго мужа матери Игоря Эльперина. Таким образом, весь верхний ярус высотки оказался под контролем одной семьи.

Финансовая нагрузка на содержание зарубежного имущества остаётся высокой. Ежегодный налог на обе квартиры превышает миллион рублей (около 506 тысяч на каждый объект). При этом сама Королёва продолжает находиться в России.

Тем временем российская певица Ирина Салтыкова полностью избавилась от принадлежавшей ей столичной недвижимости, выручив со сделок порядка 150 миллионов рублей. Артистка сделала выбор в пользу загородной жизни и окончательно перебралась в закрытый посёлок на Рублёво-Успенском шоссе.