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19 июля, 10:59

Маленькая Москва дорожает: Королёвой придётся доплачивать за элитные апартаменты во Флориде

Mash: Наташе Королёвой подняли налог на квартиру во Флориде до $3,4 тысячи в год

Наташа Королёва. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Наташа Королёва. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Налог на элитную квартиру Наташи Королёвой в США вырос из-за увеличения кадастровой стоимости, теперь певице придётся платить минимум 3,4 тысячи долларов ежегодно. Такие данные приводит Mash.

Экс-супруга Игоря Николаева владеет апартаментами площадью более 150 квадратных метров на 14-м этаже комплекса Winston Towers 300 в районе Санни-Айлс-Бич, который за обилие русскоязычных жителей прозвали «маленькой Москвой». В 2026 году налоговая база поднялась с 216 тысяч долларов до 230 тысяч.

При ставке 1,5–1,6 процента ежегодный платёж теперь составляет около 3440–3670 долларов. Пока рост сдерживают местные льготы, однако их эффект постепенно снижается, и уже в следующем году сбор может стать ещё выше. Особенно если квартира перестанет считаться основным местом жительства — тогда нагрузка станет значительно больше.

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С такой ситуацией уже столкнулась певица Анжелика Варум — она потеряла налоговую льготу на апартаменты во Флориде и теперь тоже будет платить примерно на 500 долларов в год больше. Речь идёт о квартире площадью 122 квадратных метра в элитном комплексе Aventi at Aventura в престижном пригороде Майами с охраной, бассейном, спортзалом и консьерж-сервисом.

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Юрий Лысенко
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