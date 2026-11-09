Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев оказался в базе портала War & Sanctions, который ведёт Главное управление разведки Минобороны Украины. Киевские власти указали в качестве причин включения артиста в перечень его поддержку специальной военной операции и участие в патриотических мероприятиях. Об этом сообщает РИА «Новости».

В карточке музыканта на сайте ГУР перечислены выступления Расторгуева на концертах в поддержку российских военнослужащих, в том числе в Донбассе. Украинская сторона также обратила внимание на участие певца в записи композиции SHAMAN «Встанем» вместе с другими российскими артистами.

Кроме того, в базе упоминается публичная поддержка Расторгуевым президента России Владимира Путина. При этом дата появления карточки артиста в перечне не уточняется.

До этого в базе War & Sanctions также обнаружили сведения о Наташе Королёвой, Сергее Глушко, Тимати, Macan, Ларисе Долиной, Стасе Михайлове, Shaman и других российских исполнителях.

Ранее Life.ru сообщал, как Расторгуев отреагировал на введённые против него украинские санкции. Тогда музыкант назвал новые ограничения «маслом масляным» и напомнил, что сталкивается с санкциями Киева с 2014 года.