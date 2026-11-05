Ведущие представители российского рынка цифровой рекламы соберутся 12 ноября на юбилейном Национальном рекламном форуме (НРФ’10), чтобы обсудить стратегии развития индустрии на 2027 год. Главными темами станут внедрение искусственного интеллекта, трансформация рекламных экосистем и поиск новых возможностей для роста бизнеса.

Лидеры цифровой рекламы обсудят стратегии развития рынка на 2027 год. Фото © Предоставлено Life.ru

Центральным событием Дня диджитал станет стратегическая сессия лидеров цифрового рекламного рынка. Её модератором выступит президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий. Участники обсудят ключевые вызовы индустрии и способы повышения эффективности рекламных технологий.

К дискуссии присоединятся представители МТС Ads, Яндекс Рекламы, VK, Авито Рекламы, Ozon, Билайн Adtech, СберСеллера, T2 AdTech и других крупных компаний. Среди спикеров заявлены Артём Пуликов, Виктория Кинаш, Мария Добромильская, Яков Пейсахзон и Анна Иванова.

Программа будет разделена на три тематических блока. Первый посвятят изменениям в структуре рекламного рынка на фоне замедления экономического роста, усиления конкуренции за бюджеты и нехватки качественного рекламного инвентаря. Эксперты рассмотрят вопросы прозрачности измерений, независимой проверки рекламных показателей и борьбы с мошенничеством.

Во втором блоке участники обсудят развитие рекламных экосистем, расширение партнёрств и применение искусственного интеллекта для автоматизации процессов. Особое внимание уделят переходу от традиционных рекламных показателей к измеримым бизнес-результатам и инвестициям в новые технологии.

Заключительная часть сессии будет посвящена изменениям потребительского поведения. Эксперты рассмотрят, как маркетплейсы, программы лояльности, рекомендательные алгоритмы и ИИ-агенты влияют на выбор товаров. Одним из ключевых вопросов станет сохранение прямой связи между брендами и покупателями в условиях растущего влияния цифровых посредников.

Организатором форума выступает Центр развития бизнес-коммуникаций при поддержке отраслевых ассоциаций. Мероприятие пройдёт на площадке киноцентра «КАРО 11 Октябрь» в Москве.