Life воссоздал петербургский маршрут Владимира Путина от роддома до Смольного

К 74-летию Владимира Путина Life.ru воссоздал маршрут по Санкт-Петербургу, связанный с ключевыми этапами его жизни до переезда в Москву. В него вошли семь адресов — от роддома, где будущий президент появился на свет, и дома его детства до юрфака ЛГУ, «Большого дома» на Литейном и Смольного.

Первая точка маршрута — роддом № 6 имени профессора В. Ф. Снегирёва на улице Маяковского, 5. Путин родился там 7 октября 1952 года. Учреждение работает по тому же адресу и сегодня. Следующая остановка находится совсем рядом — дом № 12 в Басковом переулке, где семья Путиных жила в коммунальной квартире и где прошли его детские годы.

Буквально через несколько домов располагалась школа № 193, в которой Путин учился до восьмого класса. Здание на Басковом переулке, 8 сохранилось, но теперь там работает корпус колледжа. После восьмого класса Путин перешёл в школу № 281, которую окончил в 1970 году.

Ещё одна точка маршрута — Декабристов, 21. В находившемся здесь спортзале ДСО «Труд» 12-летний Путин начал серьёзно заниматься самбо у тренера Анатолия Рахлина. Сейчас этот адрес относится к музейному комплексу Юсуповского дворца.

Студенческая часть маршрута приводит на 22-ю линию Васильевского острова, 7. В это здание юридический факультет Ленинградского государственного университета переехал в 1973 году, поэтому последние годы обучения Путина прошли именно здесь. Он окончил ЛГУ в 1975-м. Любопытно, что здание сохранило свою функцию: юридический факультет СПбГУ работает здесь и сегодня.

После университета маршрут перемещается на Литейный проспект, 4 — в так называемый «Большой дом», где размещалось управление КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. После окончания вуза Путин начал работать в органах государственной безопасности. Сейчас в здании находится управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Финальная точка — Смольный. В начале 1990-х Путин возглавил Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, а позднее стал первым заместителем председателя правительства города. В 1996 году этот этап закончился переездом в Москву.

Семь точек позволяют буквально пройти по петербургской части биографии президента — от места рождения до здания, после работы в котором начался московский этап его карьеры.