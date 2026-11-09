Одинаковый домашний завтрак может отличаться в цене почти на 50% в зависимости от региона России. Это показал «Индекс завтрака», рассчитанный Life.ru на основе средних потребительских цен Росстата за август 2026 года.

В расчёт вошла одинаковая продуктовая корзина: два яйца, 200 миллилитров молока, 15 граммов сливочного масла, 100 граммов пшеничного хлеба и чай или натуральный кофе.

Самым дешёвым среди исследованных регионов оказался завтрак в Пензенской области: вариант с чаем стоит 55,52 рубля, с кофе — 72,64 рубля. На другом конце выборки находится Республика Тыва — 81,92 и 100,06 рубля соответственно.

Таким образом, разница в стоимости одинакового чайного завтрака между двумя регионами достигает 26,40 рубля, или примерно 48%. Для кофейного варианта разрыв составляет около 38%.

Москва также оказалась у верхней границы выборки: домашний завтрак с чаем здесь обойдётся примерно в 81,14 рубля, с кофе — в 98,88 рубля.

При этом почти половину разницы между Москвой и Пензой обеспечивают яйца. В августе десяток яиц в столице стоил в среднем 117,91 рубля против 60,83 рубля в Пензенской области. С учётом двух яиц на порцию только этот продукт добавляет к московскому завтраку около 11,42 рубля.

Полностью методику расчёта, сравнение регионов и влияние цен отдельных продуктов Life.ru разобрал в исследовании «Индекс завтрака»: в каких регионах одинаковое утро сильнее бьёт по кошельку.