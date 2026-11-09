Главную роль в разнице стоимости домашних завтраков между российскими регионами играет не чай или кофе, а базовые продукты — прежде всего яйца и хлеб. К такому выводу пришёл Life.ru в ходе расчёта собственного «Индекса завтрака».

На примере Москвы и Пензенской области яйца, хлеб, молоко и сливочное масло вместе формируют около 97% разницы в стоимости чайного завтрака.

Для кофейного варианта картина почти такая же: базовый набор продуктов объясняет примерно 95% ценового разрыва между двумя регионами.

Сам по себе выбор между чаем и кофе заметно влияет на итоговый чек при регулярном потреблении, однако он почти не объясняет, почему один и тот же завтрак в разных частях страны стоит по-разному.

Исследование Life.ru показало, что региональный «Индекс завтрака» в большей степени отражает географию цен на обычные продукты, чем предпочтения конкретного человека в напитках.

Подробнее о методике и стоимости одинакового набора продуктов в разных регионах — в исследовании Life.ru «Индекс завтрака»: в каких регионах одинаковое утро сильнее бьёт по кошельку.