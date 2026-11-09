Life.ru выяснил, какие продукты сильнее всего влияют на стоимость вашего завтрака
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Главную роль в разнице стоимости домашних завтраков между российскими регионами играет не чай или кофе, а базовые продукты — прежде всего яйца и хлеб. К такому выводу пришёл Life.ru в ходе расчёта собственного «Индекса завтрака».
На примере Москвы и Пензенской области яйца, хлеб, молоко и сливочное масло вместе формируют около 97% разницы в стоимости чайного завтрака.
Для кофейного варианта картина почти такая же: базовый набор продуктов объясняет примерно 95% ценового разрыва между двумя регионами.
Сам по себе выбор между чаем и кофе заметно влияет на итоговый чек при регулярном потреблении, однако он почти не объясняет, почему один и тот же завтрак в разных частях страны стоит по-разному.
Исследование Life.ru показало, что региональный «Индекс завтрака» в большей степени отражает географию цен на обычные продукты, чем предпочтения конкретного человека в напитках.
Подробнее о методике и стоимости одинакового набора продуктов в разных регионах — в исследовании Life.ru «Индекс завтрака»: в каких регионах одинаковое утро сильнее бьёт по кошельку.
Больше новостей о ценах на продукты и российской экономике — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.