Лига чемпионов 10 сентября 2026: кто играет, расписание матчей и где смотреть

Матчи Лиги чемпионов 10 сентября

Время московское:

19:45 — «Фенербахче» — «Рома»;

19:45 — ПСВ — «Шахтёр»;

22:00 — «Комо» — «Лейпциг»;

22:00 — «Бавария» — «Будё-Глимт»;

22:00 — «Манчестер Юнайтед» — «Сабах»;

22:00 — «Славия» Прага — «Ланс».

Одним из самых любопытных матчей дня станет встреча «Баварии» с норвежским «Будё-Глимтом». «Манчестер Юнайтед» начнёт общий этап домашней игрой против азербайджанского «Сабаха».

Где смотреть Лигу чемпионов 10 сентября

Матчи Лиги чемпионов сезона-2026/27 в России показывает Okko. Платформа владеет правами на показ клубных турниров УЕФА и транслирует все встречи Лиги чемпионов.