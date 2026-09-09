Лига чемпионов 10 сентября 2026: кто играет, расписание матчей и где смотреть
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Расписание Лиги чемпионов на 10 сентября 2026 года: Бавария — Будё-Глимт, Манчестер Юнайтед — Сабах, Фенербахче — Рома и другие матчи.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Матчи Лиги чемпионов 10 сентября
Время московское:
- 19:45 — «Фенербахче» — «Рома»;
- 19:45 — ПСВ — «Шахтёр»;
- 22:00 — «Комо» — «Лейпциг»;
- 22:00 — «Бавария» — «Будё-Глимт»;
- 22:00 — «Манчестер Юнайтед» — «Сабах»;
- 22:00 — «Славия» Прага — «Ланс».
Одним из самых любопытных матчей дня станет встреча «Баварии» с норвежским «Будё-Глимтом». «Манчестер Юнайтед» начнёт общий этап домашней игрой против азербайджанского «Сабаха».
Где смотреть Лигу чемпионов 10 сентября
Матчи Лиги чемпионов сезона-2026/27 в России показывает Okko. Платформа владеет правами на показ клубных турниров УЕФА и транслирует все встречи Лиги чемпионов.
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