Лига Европы 2026/27: расписание матчей, результаты первого тура и участники

Первый тур общего этапа Лиги Европы пройдёт 16–17 сентября. Полное расписание матчей «Милана», «Бенфики», «Ювентуса», «Селтика» и других команд — время по Москве, результаты и календарь турнира.

Общий этап Лиги Европы УЕФА сезона-2026/27 стартует 16 сентября. В первом туре 36 участников проведут 18 матчей за два дня. Главной афишей среды станет встреча «Милана» и «Бенфики», а 17 сентября сыграют «Ювентус», «Марсель», «Селтик», «Реал Сосьедад», «Кристал Пэлас» и другие клубы. Общий этап продлится до 28 января 2027 года.

Life.ru собрал полное расписание первого тура Лиги Европы 2026/27, время начала матчей по Москве, результаты, список участников и календарь всего общего этапа.

Расписание Лиги Европы 16 сентября 2026 года

В первый игровой день состоятся девять матчей. Две встречи начнутся в 19:45 по московскому времени, остальные — в 22:00. Расписание соответствует утверждённому календарю УЕФА.

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Расписание Лиги Европы 17 сентября 2026 года

Во второй день первого тура также состоятся девять встреч. Наиболее статусные пары — «Бешикташ» — «Марсель», «Селтик» — «Ференцварош» и «Ювентус» — НЕК. «Реал Сосьедад» примет дебютирующий в еврокубках «Борнмут».

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Главный матч первого тура — «Милан» — «Бенфика»

Самая громкая афиша стартового тура — встреча «Милана» и «Бенфики» 16 сентября. Команды хорошо знакомы по истории европейских турниров: итальянцы побеждали лиссабонцев в финалах Кубка европейских чемпионов 1963 и 1990 годов. Перед новой встречей «Милан» не проиграл «Бенфике» ни одного из шести предыдущих матчей — четыре победы и две ничьи.

Есть интрига и у английских участников. «Сандерленд» возвращается в еврокубки впервые с 1973 года, а «Борнмут» проведёт первый европейский матч в своей истории — на выезде против «Реал Сосьедада». Всего сразу шесть клубов нынешнего состава впервые сыграют на общем этапе турнира УЕФА.

Результаты первого тура Лиги Европы 2026/27

Результаты матчей будут появляться в таблицах выше по мере завершения встреч 16 и 17 сентября. После окончания первого тура здесь же стоит добавить итоговую сводку: победители, самые крупные счета и положение лидеров общей таблицы.

Турнирная таблица Лиги Европы 2026/27

До стартового тура у всех 36 участников ноль очков. Полноценная турнирная таблица сформируется после первых матчей 16 сентября.

В новом формате все клубы находятся в единой таблице, а не делятся на группы. После восьми туров команды, занявшие места с первого по восьмое, напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е места проведут стыковые матчи, а команды с 25-го по 36-е завершат выступление в еврокубках.

Календарь Лиги Европы 2026/27

Общий этап состоит из восьми туров и завершится 28 января 2027 года. Всего на этой стадии состоятся 144 матча — по 18 в каждом туре.

Инфографика © Life.ru

Таким образом, после стартового тура у Лиги Европы будет почти месячная пауза: второй тур состоится 15 октября.

Как проходит Лига Европы 2026/27

В общем этапе участвуют 36 команд. Каждая проводит восемь матчей против восьми разных соперников — четыре дома и четыре на выезде. При жеребьёвке каждый клуб получил по два соперника из каждой из четырёх корзин. Команды из одной национальной ассоциации друг с другом на общем этапе не играют.

Формат такой же по принципу, как в Лиге чемпионов: общей таблицей определяется, кто сразу выходит в 1/8 финала, кто отправляется в стыки, а кто выбывает.

Кстати, первый тур главного еврокубка уже завершён: Life.ru собрал расписание, результаты и таблицу Лиги чемпионов 2026/27.

Кто играет в Лиге Европы 2026/27

На общем этапе выступают 36 клубов из 22 национальных ассоциаций.

Англия: «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Сандерленд».

Италия: «Милан», «Ювентус».

Испания: «Реал Сосьедад», «Сельта».

Германия: «Байер», «Хоффенхайм».

Франция: «Лион», «Марсель», «Ренн».

Нидерланды: АЗ «Алкмаар», НЕК.

Португалия: «Бенфика», «Торреенсе».

Австрия: «Зальцбург», «Штурм».

Бельгия: «Андерлехт», «Юнион».

Чехия: «Спарта» Прага, «Виктория» Пльзень.

Польша: «Лех», «Ягеллония».

Греция: «Олимпиакос», ОФИ.

Армения: «Арарат-Армения».

Болгария: «Левски».

Венгрия: «Ференцварош».

Израиль: «Хапоэль» Беэр-Шева.

Кипр: «Омония».

Норвегия: «Лиллестрём».

Словения: «Целе».

Турция: «Бешикташ».

Хорватия: «Динамо» Загреб.

Шотландия: «Селтик».

Российские клубы в сезоне-2026/27 не участвуют: их отстранение от турниров УЕФА продолжает действовать.

Где смотреть Лигу Европы 2026/27 в России

Матчи Лиги Европы в России показывает Okko. Платформа подтверждает трансляцию матчей Лиги Европы, Лиги чемпионов и Лиги конференций; прямые эфиры и записи доступны пользователям в России и Беларуси. Для просмотра требуется соответствующая подписка.

Когда плей-офф Лиги Европы 2026/27

Стыковые матчи состоятся 18 и 25 февраля 2027 года. Игры 1/8 финала запланированы на 11 и 18 марта, четвертьфинальная стадия пройдёт в апреле, полуфиналы — 29 апреля и 6 мая.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года во Франкфурте. Решающий матч примет «Франкфуртштадион».

Частые вопросы о Лиге Европы 2026/27

Когда начинается общий этап Лиги Европы 2026/27?

Первый тур пройдёт 16 и 17 сентября 2026 года.

Во сколько начинаются матчи первого тура?

По московскому времени игры стартуют в 19:45 и 22:00.

Когда сыграют «Милан» и «Бенфика»?

Матч состоится 16 сентября и начнётся в 22:00 мск.

Когда играет «Ювентус»?

«Ювентус» примет НЕК 17 сентября. Начало — в 22:00 мск.

Сколько команд участвует в Лиге Европы?

В общем этапе играют 36 клубов.

Сколько матчей проведёт каждая команда?

По восемь — четыре дома и четыре на выезде против восьми разных соперников.

Где смотреть Лигу Европы в России?

Матчи турнира показывает Okko.

Когда пройдёт финал Лиги Европы 2027?