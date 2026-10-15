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Опубликовано 15 октября, 20:59

Лихачёв заявил о планах России построить первую атомную станцию на Луне

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия рассчитывает создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия. Энергетическая установка необходима для организации постоянной внеземной станции. Об этом генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил во время экскурсии для иностранных учёных в музее «Атом» на ВДНХ.

«К середине следующего десятилетия мы должны создать атомную энергетическую установку на Луне в целях организации такой инопланетной станции», — рассказал Лихачёв.

Предполагается, что атомная энергетика станет основой для работы будущей лунной инфраструктуры. Постоянный источник электроэнергии позволит обеспечивать деятельность исследовательского оборудования и других объектов на поверхности естественного спутника Земли.

Работа над энергетическим обеспечением лунных миссий уже ведётся. В декабре 2025 года «Роскосмос» заключил контракт с НПО Лавочкина на создание лунной электростанции. Согласно ранее объявленным планам, объект должен быть готов к 2036 году.

В реализации проекта участвуют «Роскосмос», «Росатом» и Курчатовский институт. Предполагается, что электростанция будет снабжать энергией российские луноходы, обсерватории и инфраструктуру Международной научной лунной станции.

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Ранее Life.ru сообщал, что создание лунной электростанции предусматривает разработку космических аппаратов, проведение лётных испытаний и последующее развёртывание оборудования на поверхности Луны. Проект должен обеспечить переход от отдельных экспедиций к длительной работе научной инфраструктуры.

Больше новостей об освоении Луны, космических технологиях и российских исследованиях — в разделе «Космос» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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