Российские мозги: Ракета «Союз-5» впервые полетела с процессором «Эльбрус»

Российский восьмиядерный процессор «Эльбрус» впервые использовали в системе управления ракеты-носителя «Союз-5». Об отечественной электронной начинке нового носителя журналистам рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По его словам, разработчики не ограничились заменой импортных комплектующих. Специалистам потребовалось самостоятельно создать аппаратную часть и написать необходимое программное обеспечение. Переход на новую платформу позволил уменьшить энергопотребление и повысить скорость передачи данных.

«Успешность пуска стала ярким подтверждением правильности выбранного пути», — подчеркнул Баканов.

Первый испытательный старт «Союза-5» состоялся 30 апреля 2026 года с Байконура. Обе ступени отработали штатно, после чего габаритно-массовый макет вышел на заданную суборбитальную траекторию.

16 сентября Life.ru рассказывал об успешном старте с Байконура ракеты «Союз-2.1б» с грузовым кораблём «Прогресс МС-35», который доставит на МКС более 2,4 тонны грузов. На борту находятся топливо, кислород, вода, продукты, медикаменты, оборудование и материалы для научных экспериментов.