Лицензия на продажу табака в 2027 году: сроки, стоимость и возможный перенос Оглавление Перенесут ли лицензирование табачной розницы на сентябрь 2027 года Когда нужна лицензия на продажу сигарет: календарь изменений Кого касается лицензирование и сколько стоит лицензия Какие требования установлены для торговых точек Что изменится для покупателей Штрафы за продажу табака без лицензии Лицензирование табака и запрет вейпов: в чём разница Частые вопросы Когда нужна лицензия на продажу табака и сигарет в 2027 году, сколько стоит госпошлина, какие штрафы предусмотрены и перенесут ли сроки на сентябрь. Лицензия на продажу табака и сигарет в России в 2027 году: новые правила торговли табачной продукцией, сроки обязательного лицензирования с 1 марта, стоимость госпошлины, штрафы и возможный перенос на сентябрь. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Наталья Селиверстова, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Табачным магазинам и другим продавцам табачной и никотинсодержащей продукции в России потребуется лицензия с 1 марта 2027 года. Однако регионы обсуждают перенос обязательного лицензирования на осень. Пока федеральный закон не изменён: действующим ориентиром остаётся 1 марта, а госпошлина составляет 20 тысяч рублей за каждый год действия разрешения. Life.ru объясняет, что изменится для бизнеса и покупателей, сколько стоит лицензия и чем новые правила отличаются от запрета продажи вейпов.

Перенесут ли лицензирование табачной розницы на сентябрь 2027 года

27 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что на заседании экспертного совета в Госдуме 25 ноября вопрос об отсрочке подняли представители Краснодарского края, Башкирии, Татарстана, Оренбургской и Нижегородской областей. По словам источника издания, в десяти субъектах выдача разрешений ещё не была запущена. Среди причин — недостаточная готовность информационных систем и организационные сложности.

В нижегородском министерстве промышленности и инноваций изданию подтвердили необходимость отсрочки, но отметили, что конкретная новая дата ещё не обсуждается. «Ведомости» также сообщают об этой инициативе. На 27 ноября опубликованного решения о переносе обязательного лицензирования не обнаружено.

Когда нужна лицензия на продажу сигарет: календарь изменений

1 октября 2026 — начало выдачи лицензий на оптовую, розничную и развозную торговлю.

1 марта 2027 — наличие лицензии становится обязательным; вступают в силу новые нормы об ответственности.

1 сентября 2027 — отдельный этап электронного взаимодействия через систему мониторинга. Это не утверждённая отсрочка лицензирования.

1 марта 2028 — начинают применяться требования к правам на торговый объект и его минимальной площади.

Кого касается лицензирование и сколько стоит лицензия

Закон № 203-ФЗ с поправками от 26 июня 2026 года регулирует в том числе розничный оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Требование относится к организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим соответствующую деятельность. По закону розничная лицензия оформляется на отдельный торговый объект, а развозная — на отдельное транспортное средство; срок действия выбирается в пределах пяти лет. Эти правила не отменяют запреты на отдельные виды и способы торговли.

Розничная торговля — госпошлина 20 000 ₽ за год на объект

Развозная торговля — госпошлина 20 000 ₽ за год на транспортное средство

Закупка, хранение и поставка в рамках оптовой лицензии — госпошлина 800 000 ₽ за предоставление лицензии

Источник: закон № 187-ФЗ от 26 июня 2026 года; разъяснение Роспотребнадзора. Пошлина не является акцизом или налогом с покупателя. Оптовая и розничная лицензии — разные разрешения.

Сколько стоит лицензия на розничную продажу табака в 2027 году: госпошлина 20 тысяч рублей в год за торговую точку, требования к ИП и ООО, лицензирование табачных магазинов, оптовой и розничной торговли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Tishin

Какие требования установлены для торговых точек

При лицензировании учитываются федеральные ограничения на места торговли и дополнительные региональные правила. Закон предусматривает регистрацию в информационной системе мониторинга, проверку представленных сведений и наличие предусмотренных оснований для отказа. В частности, значение имеют неисполненные предписания и просроченные штрафы за определённые нарушения оборота продукции. Полный перечень установлен статьёй 8 закона № 203-ФЗ.

С 1 марта 2028 года применяется отдельное требование к правам на торговый объект и его площади: федеральный минимум — 5 кв. м. Регион вправе увеличить его максимум вдвое, до 10 кв. м. Для недвижимости закон предусматривает, в частности, право собственности или зарегистрированную аренду. Это требование нельзя выдавать за обязательное уже с марта 2027 года.

Выдачей розничных лицензий занимаются уполномоченные органы субъектов. Например, в Санкт-Петербурге ответственным назначен комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, сообщалось 26 ноября. В Пермском крае соответствующую информацию публикует региональное министерство промышленности и торговли.

Что изменится для покупателей

Лицензия — обязанность продавца, а не покупателя. Для граждан не вводится разрешение на приобретение сигарет. Продажа несовершеннолетним и дистанционная продажа по-прежнему запрещены федеральным законодательством. Само введение лицензии не устанавливает новую розничную цену на пачку сигарет: будущая динамика зависит от акцизов, затрат бизнеса и других факторов.

Штрафы за продажу табака без лицензии

При сохранении установленной законом даты с 1 марта 2027 года продажа без обязательного разрешения может повлечь административную ответственность. Часть 1 статьи 14.67 КоАП РФ применяется, если нет признаков преступления. В зависимости от обстоятельств предусмотрены штрафы, дисквалификация, конфискация либо приостановление деятельности.

Должностное лицо — предусмотренная ответственность: 150 000–300 000 ₽ или дисквалификация на 2–3 года

Юридическое лицо — предусмотренная ответственность: 300 000–1 000 000 ₽ или приостановление деятельности на 60–90 суток

Источник: ст. 14.67 КоАП РФ; разъяснение Минсельхоза Северной Осетии. Конфискация возможна в предусмотренных законом случаях. Для конкретного нарушения квалификация и санкции определяются по применимой редакции закона.

Кроме того, закон № 188-ФЗ от 26 июня 2026 года распространяет уголовную ответственность по статье 171.3 УК РФ на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в крупном размере. В числе возможных наказаний — штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы до трёх лет. Для более тяжких составов действуют отдельные санкции. Уголовная ответственность не наступает автоматически за любой факт продажи без лицензии.

Лицензирование табака и запрет вейпов: в чём разница

Лицензирование торговли — федеральное требование о наличии разрешения для соответствующей деятельности; с 1 марта 2027 года по действующим срокам; лицензия не освобождает от иных ограничений.

Региональный запрет продажи вейпов — отдельные законы регионов в пределах федерального эксперимента; возможен с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года, даты зависят от региона; наличие лицензии не отменяет запрет на продажу соответствующих товаров.



Запрет продажи вейпов в России в 2027 году: чем региональные ограничения отличаются от обязательного лицензирования торговли табаком, новые правила оборота электронных сигарет и никотинсодержащей продукции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / smile23

Обсуждение отсрочки лицензирования само по себе не меняет сроки региональных запретов. Подробнее — в материале Life.ru о регионах, где запретят продажу вейпов.

Частые вопросы

Перенос на сентябрь уже утверждён? Нет. На 27 ноября речь идёт об обсуждении. Дата по закону — 1 марта 2027 года.

Будет ли лицензия нужна ИП? Да, если предприниматель занимается деятельностью, для которой закон требует лицензии.

Запретят ли обычные сигареты по всей России? Нет, лицензирование не равно полному запрету продажи табака.

Где проверить новые сроки? В действующей редакции федерального закона и на официальном портале правовой информации.

Авторы Александра Новоселова