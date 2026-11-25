Запрет вейпов с 1 марта 2027 года: список регионов России, сроки и штрафы Оглавление Когда запретят вейпы в России и какой закон это предусматривает В каких регионах запретят продажу вейпов: список известных решений Запрет вейпов в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане Что именно запрещают: вейпы, жидкости или все сигареты Можно ли пользоваться ранее купленным вейпом Какие штрафы предусмотрены за продажу вейпов Частые вопросы В каких регионах России запретят продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Список известных решений, сроки, штрафы для продавцов и правила для покупателей. Запрет продажи вейпов с 1 марта 2027 года: в каких регионах России введут ограничения и что изменится для покупателей. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Актуально на 25 ноября 2026 года

В России расширяется список регионов, которые запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года. 24 ноября соответствующие решения приняли в Новгородской и Оренбургской областях, Коми и Кабардино-Балкарии, а в Татарстане закон подписал глава республики. Общероссийского запрета на продажу электронных сигарет пока нет: каждый субъект принимает собственное решение. Life.ru разобрался, где уже одобрили ограничения, что они означают для покупателей и какие штрафы грозят продавцам.

Когда запретят вейпы в России и какой закон это предусматривает

Федеральный закон от 26 июня 2026 года № 186-ФЗ предоставил регионам возможность запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Эксперимент рассчитан на период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Сам федеральный закон не вводит одинаковый запрет во всех субъектах: необходим региональный акт.

В каких регионах запретят продажу вейпов: список известных решений

По данным РБК, к 20 ноября законы одобрили 31 регион. После этого появились новые сообщения о принятых актах. Ниже приведены регионы, которые удалось установить по опубликованным сообщениям; это не исчерпывающий реестр подписанных законов. Одобрение депутатами и официальное опубликование — разные стадии.

В каких регионах России запретят продажу вейпов с 1 марта 2027 года: список принятых и одобренных решений. Фото © ТАСС / Антон Ваганов

7 ноября — Вологодская, Нижегородская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Томская, Ульяновская области; Забайкальский и Пермский края; Алтай, Якутия, Северная Осетия — Алания, Удмуртия, Чувашия; Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО. Сообщено о принятых решениях.

10–18 ноября — Марий Эл, Красноярский край, Санкт-Петербург — одобрение парламентами; в Петербурге впоследствии подписан закон.

19–20 ноября — Татарстан, Астраханская, Брянская, Кемеровская и Кировская области — одобрение ограничений.

24 ноября — Новгородская и Оренбургская области, Коми, Кабардино-Балкария — новые решения; Татарстан — подписание ранее одобренного закона.

Запрет вейпов в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане

В Москве решение о полном региональном запрете в проверенных сообщениях не подтверждено. В Санкт-Петербурге закон одобрен 18 ноября и подписан губернатором. В Татарстане глава республики подписал документ 24 ноября: ограничения предусмотрены с 1 марта 2027 года на пять лет. По сообщению Life.ru, татарстанский запрет не распространяется на изделия с нагреваемым табаком.

Что именно запрещают: вейпы, жидкости или все сигареты

Региональный механизм касается розничной торговли электронными системами доставки никотина и жидкостями для них. В частности, решение Коми охватывает жидкости независимо от содержания никотина. Обычные сигареты и системы нагревания табака не следует автоматически приравнивать к вейпам: для них действуют отдельные требования, а точный перечень определяется нормами закона.

Можно ли пользоваться ранее купленным вейпом

Запрет розничной продажи сам по себе не означает запрета хранения устройства или его использования в разрешённых местах. При этом сохраняются федеральные ограничения на потребление никотинсодержащей продукции в общественных местах и продажу несовершеннолетним. Региональные меры не отменяют этих правил.

Какие штрафы предусмотрены за продажу вейпов

Единой суммы штрафа для всех регионов нет. Например, 24 ноября Новгородская областная дума одобрила отдельные поправки об административной ответственности за нарушение регионального запрета.

Какие штрафы за незаконную продажу вейпов предусмотрены в Новгородской области для граждан, ИП и юридических лиц. Инфографика © Life.ru

Это размеры ответственности за нарушение запрета торговли, а не штраф за владение электронным устройством. Принятые областной думой документы должны пройти подписание и опубликование. Федеральное регулирование также предусматривает лицензирование торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

Частые вопросы

Запретят ли вейпы по всей России с 1 марта 2027 года?

Нет. Федеральный механизм позволяет регионам самостоятельно устанавливать запрет розничной продажи.

На сколько лет вводят запрет?

Федеральный эксперимент рассчитан до 1 марта 2032 года.

Запретят ли жидкости без никотина?

В ряде регионов, например в Коми, запрет охватывает и такие жидкости.

Будут ли штрафовать покупателей за хранение вейпа?

Сам рассматриваемый запрет торговли такой ответственности не устанавливает.

Где проверить закон своего региона?

На официальном портале правовой информации и сайте регионального парламента.

Авторы Александра Новоселова