Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Ограничения вступят в силу 1 марта 2027 года и будут действовать до 1 марта 2032-го.

Под запрет попадут электронные системы доставки никотина и жидкости для их заправки. При этом ограничения не коснутся изделий с нагреваемым табаком. За нарушение новых правил предусмотрена ответственность в соответствии с российским законодательством.

В течение пяти лет власти будут оценивать влияние запрета на здоровье населения, доступность электронных сигарет и положение предпринимателей. По итогам эксперимента может быть принято решение о продлении ограничений, их отмене или введении на постоянной основе.

Напомним, депутаты Госсовета Татарстана окончательно одобрили законопроект 19 ноября. Ещё на этапе рассмотрения инициативы сообщалось, что возможное сокращение налоговых поступлений от специализированных торговых точек оценивалось примерно в 38 миллионов рублей ежегодно. При этом отдельно рассчитать потери бюджета именно от запрета вейпов пока не удалось.

Между тем член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный ранее предупредил о риске появления чёрного рынка электронных сигарет. По мнению парламентария, избежать нелегальных поставок из соседних регионов помог бы запрет на федеральном уровне.