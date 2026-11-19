Региональные ограничения на продажу электронных сигарет могут привести к появлению каналов нелегальной доставки вейпов из соседних территорий. Чтобы избежать такой ситуации, запрет необходимо вводить сразу по всей стране. Об этом «Газете.ru» заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Поводом для обсуждения стало решение Санкт-Петербурга ограничить оборот электронных сигарет. Однако, по мнению депутата, меры, действующие только в отдельных регионах, не способны полностью устранить доступность такой продукции.

«Региональные запреты неэффективны, если часть регионов не введёт аналогичные учреждения. Просто появятся каналы доставки. Запрещать можно централизовано, на федеральном уровне», — отметил Куринный.

Парламентарий не исключил, что после введения ограничений появится чёрный рынок вейпов. Однако, по его оценке, это не отменяет возможного положительного эффекта запрета.

Куринный считает, что ограничение продаж сделает электронные сигареты менее доступными, поможет некоторым потребителям отказаться от вредной привычки и, главное, затормозит приток новых пользователей.

При этом депутат признал, что нелегальную торговлю полностью исключить не получится. С ней, по его словам, придётся бороться отдельно. В качестве главной рекомендации для курильщиков Куринный назвал полный отказ от этой привычки.