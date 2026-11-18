В Санкт-Петербурге окончательно одобрили закон о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для электронных сигарет. Соответствующее решение депутаты городского Заксобрания приняли в третьем чтении.

После окончательного голосования документ направили на подпись губернатору Петербурга. Таким образом, рассмотрение инициативы в городском парламенте завершилось.

Запрет начнёт действовать 1 марта 2027 года и продлится пять лет — до 1 марта 2032-го. Ограничения коснутся розничной торговли электронными системами доставки никотина и жидкостями для них.

Ранее депутаты Петербурга поддержали соответствующий законопроект в первом чтении 11 ноября. Теперь он прошёл все необходимые этапы рассмотрения в Законодательном собрании.

Аналогичные ограничения уже одобрили в соседней Ленинградской области. Таким образом, оба региона намерены одновременно прекратить розничную продажу вейпов на своей территории.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ленинградской области депутаты приняли закон о пятилетнем запрете продажи вейпов и жидкостей для электронных сигарет. Ограничения начнут действовать 1 марта 2027 года и предусматривают полный запрет розничной торговли этой продукцией.