В Ленинградской области с 1 марта 2027 года запретят продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Соответствующий закон депутаты регионального Заксобрания приняли сразу в двух чтениях. Ограничения рассчитаны на пять лет и будут действовать до марта 2032 года.

Новые правила предусматривают полный запрет розничной торговли вейпами. За их нарушение установлены штрафы. Таким образом, приобрести электронные сигареты в магазинах Ленобласти после вступления закона в силу будет нельзя.

Аналогичные ограничения готовятся ввести и в Санкт-Петербурге. Городские депутаты уже поддержали соответствующий законопроект в первом чтении. Окончательное решение планируется принять 18 ноября.

Власти двух регионов намерены синхронизировать запреты, чтобы покупатели не могли обходить ограничения, отправляясь за вейпами из Петербурга в Ленинградскую область или наоборот.

Ранее Life.ru сообщал, что депутаты Санкт-Петербурга поддержали пятилетний запрет продажи вейпов. За инициативу единогласно проголосовали все 50 парламентариев. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года, а контроль за их соблюдением поручат Роспотребнадзору.