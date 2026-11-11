Законодательное собрание Санкт-Петербурга единогласно поддержало в первом чтении законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для электронных сигарет. Ограничения предлагается ввести с 1 марта 2027 года на пять лет, до 1 марта 2032-го, сообщает «Фонтанка».

За инициативу проголосовали все 50 депутатов городского парламента. Автор законопроекта Денис Четырбок объяснил необходимость запрета тем, что действующие ограничения не мешают несовершеннолетним приобретать электронные сигареты.

«Мы фиксируем, что тот закон не работает, они всё равно имеют доступ к данной продукции, в итоге возраст потребления снижается. Полумер быть не может, только полный запрет», — заявил парламентарий.

Четырбок также сослался на опасения медиков относительно состава жидкостей для вейпов. По его словам, аналогичные ограничения уже одобрили 18 российских регионов, а в Ленинградской области соответствующий законопроект планируют рассмотреть в ближайшее время.

В ходе обсуждения депутаты затронули возможные последствия для бизнеса. По их оценке, в Петербурге работают около 615 точек продажи вейпов, однако серьёзных экономических рисков от запрета парламентарии не ожидают. Следить за исполнением новых требований предполагается поручить Роспотребнадзору.

Чтобы ограничения заработали с 1 марта 2027 года, документ необходимо окончательно принять и официально опубликовать до 1 декабря. Пока он прошёл только первое чтение, поэтому продажа вейпов в Петербурге ещё не запрещена.

Тем временем уже 17 российских регионов приняли решения о запрете розничной продажи вейпов, а ещё 39 субъектов разрабатывают аналогичные законы. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что ограничения направлены прежде всего на защиту детей и подростков. Возможность самостоятельно запрещать торговлю электронными сигаретами регионы получили благодаря федеральному закону, предусматривающему экспериментальный период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го.