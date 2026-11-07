В России уже 17 регионов приняли решения о запрете розничной продажи вейпов, а ещё 39 субъектов разрабатывают соответствующие законы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в мессенджере MAX. По его словам, более 60% регионов страны уже поддержали курс на ограничение торговли электронными сигаретами.

«17 регионов ввели запрет на продажу вейпов», — написал спикер нижней палаты парламента.

В число субъектов, принявших соответствующие решения, вошли Вологодская, Нижегородская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Томская и Ульяновская области, Забайкальский и Пермский края, а также Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Кроме того, запреты одобрены в республиках Алтай, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Удмуртия и Чувашия. Ещё в 39 российских регионах, по словам Володина, работа над аналогичными законодательными инициативами продолжается.

Председатель Госдумы напомнил, что право самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина субъекты получили благодаря федеральному закону № 186-ФЗ от 26 июня 2026 года.

Закон предусматривает экспериментальный механизм региональных запретов, который будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Таким образом, принятие регионального закона ещё не означает, что продажа вейпов уже фактически прекращена: конкретные ограничения должны вступить в силу в предусмотренные сроки.

Володин подчеркнул, что изменения законодательства стали ответом на обращения граждан, обеспокоенных доступностью электронных сигарет для несовершеннолетних. По его словам, власти намерены усилить защиту здоровья населения, прежде всего детей и подростков.

«Наша задача — сделать все для защиты здоровья людей, в первую очередь детей. Продолжим держать эту тему на контроле», — заключил председатель Госдумы.

Ранее Life.ru сообщал о предложении ввести полный федеральный запрет на продажу вейпов вместо региональных ограничений. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Каплан Панеш. Он обратил внимание на доступность электронных сигарет, в том числе рядом с торговыми центрами и жилыми кварталами, и призвал усилить меры по защите несовершеннолетних.