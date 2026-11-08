В Бурятии могут полностью запретить розничную продажу вейпов. Глава республики Алексей Цыденов поддержал такую инициативу во время прямого эфира. Предложение поступило от родителей, обеспокоенных распространением электронных сигарет среди подростков. Их обращение озвучил журналист.

«Я в целом поддерживаю — ничего в этом хорошего нет. Предложение возьмём в работу, вместе с депутатами проработаем. Надеюсь, такое решение примем», — заявил Цыденов.

Глава региона пообещал обсудить возможность запрета с депутатами Народного Хурала.

Возможность самостоятельно вводить такие ограничения регионы получили благодаря федеральному закону, принятому в июне 2026 года. Эксперимент продлится с 1 марта 2027-го до 1 марта 2032 года. Как сообщал Life.ru со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина, решения о запрете продажи вейпов уже приняли 17 регионов России, ещё в 39 субъектах аналогичные документы находятся в разработке.

Ранее Life.ru рассказывал об инициативе полностью запретить продажу вейпов в Москве и Подмосковье. В Московской областной думе отмечали, что электронные сигареты нередко маскируют под обычные предметы, из-за чего родителям сложнее заметить их использование детьми. Отдельный законопроект о пятилетнем запрете торговли вейпами внесли и в парламент Санкт-Петербурга. Он пока не принят.