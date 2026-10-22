В Москве и Подмосковье предложили полностью запретить продажу вейпов

Полностью запретить продажу вейпов предложили в Московской области, а заодно и в Москве. Инициативу обсуждали на круглом столе в Мособлдуме. За такую меру выступила первый заместитель министра экономики и финансов региона Эльмира Кадырова.

По её словам, электронные сигареты маскируют под ручки, блески для губ и другие повседневные предметы. Из-за этого родителям сложнее заметить, что ребёнок начал пользоваться вейпом.

Участники обсуждения заявили, что среди потребителей встречаются даже 11-летние школьники, а родители сами просят ввести ограничения. Долю курильщиков среди жителей региона в возрасте от 15 до 24 лет выступающие оценили в 12–18%.

При этом Кадырова считает, что запрет необходимо согласовать с Москвой, иначе смысла в нём будет мало — подростки будут покупать «курилки» в столице.