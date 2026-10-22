В Москве и Подмосковье предложили полностью запретить продажу вейпов
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Полностью запретить продажу вейпов предложили в Московской области, а заодно и в Москве. Инициативу обсуждали на круглом столе в Мособлдуме. За такую меру выступила первый заместитель министра экономики и финансов региона Эльмира Кадырова.
По её словам, электронные сигареты маскируют под ручки, блески для губ и другие повседневные предметы. Из-за этого родителям сложнее заметить, что ребёнок начал пользоваться вейпом.
Участники обсуждения заявили, что среди потребителей встречаются даже 11-летние школьники, а родители сами просят ввести ограничения. Долю курильщиков среди жителей региона в возрасте от 15 до 24 лет выступающие оценили в 12–18%.
При этом Кадырова считает, что запрет необходимо согласовать с Москвой, иначе смысла в нём будет мало — подростки будут покупать «курилки» в столице.
Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге предложили запретить розничную продажу вейпов и жидкостей для них на пять лет. Документ ещё предстоит рассмотреть депутатам. Это не первый регион России, рассматривающий жёсткие меры против «курилок»: в 10 субъектах соответствующие законы уже приняли, ещё в 19 вопрос обсуждается. Напомним, что в России за 2026 год зафиксировали два случая гибели детей после курения вейпов, ещё 12 человек попали в больницы. Подробнее о том, кто зарабатывает на вейпах для детей, смотрите в расследовании SHOT ПРОВЕРКИ.
Больше новостей об изменениях законодательства — в разделе «Законы» на Life.ru.