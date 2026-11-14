Торговля вейпами в России должна оказаться под полным запретом, а нарушителям необходимо грозить не только штрафами, но и уголовным преследованием. Такую позицию в интервью RT высказал академик РАН и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

По его мнению, ограничивать продажу электронных сигарет в отдельных регионах бессмысленно. Пока устройства остаются легальными хотя бы в части страны, их распространение продолжится. Выходом эксперт считает единый федеральный запрет с соответствующими изменениями в законодательстве.

Онищенко также выступил против идеи ограничиться раскрытием состава жидкостей для вейпов. Академик убеждён, что подобные меры не устраняют главную проблему — потенциальную опасность вдыхания аэрозоля для организма.

«Вейпы — абсолютный яд, они не нужны организму!» — подчеркнул он.

Особую тревогу у специалиста вызывает популярность электронных сигарет среди подростков. Онищенко напомнил о риске тяжёлого поражения лёгких, включая заболевание EVALI, и раскритиковал продвижение вейпов в качестве альтернативы обычному курению.

Возможное появление подпольной торговли академик не считает поводом отказываться от запрета. По его мнению, нелегальный оборот следует пресекать, а продавцов привлекать к ответственности.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума приняла закон, запрещающий производителям табачной и никотинсодержащей продукции скрывать сведения об опасных компонентах под предлогом коммерческой тайны. Новые требования должны вступить в силу 1 января 2027 года. Они затронут в том числе вещества, способные усиливать зависимость или оказывать токсическое воздействие на организм.