Производители сигарет, вейпов и другой никотинсодержащей продукции больше не смогут скрывать информацию об опасных компонентах своих товаров, ссылаясь на коммерческую тайну. Соответствующий закон Госдума приняла 11 ноября сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях. Новые правила должны заработать с 1 января 2027 года.

Документ вносит изменения в закон «О коммерческой тайне». Сейчас производители могут ограничивать доступ к части сведений о составе продукции, даже если эти данные передаются государственным органам. Из-за этого потребители не всегда знают, какие потенциально опасные вещества содержатся в приобретаемых изделиях.

Новые нормы запрещают засекречивать сведения о наличии и количестве ингредиентов, способных усиливать никотиновую зависимость или оказывать токсическое воздействие на организм. Под действие закона также попадают компоненты с канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами, в том числе приобретающие их при нагревании или тлении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркнул, что информация о составе табачной продукции должна быть доступной. По его словам, такие товары могут содержать смолы, металлы и токсичные соединения, способные негативно влиять на здоровье человека.

Особое внимание спикер парламента обратил на заболевания органов дыхания. По приведённым им данным, за последний год число пациентов с такими проблемами увеличилось на 30%. Среди наиболее уязвимых групп он назвал подростков и молодых людей младше 35 лет.

Изначально предполагалось, что поправки вступят в силу 1 марта 2027 года. Однако депутаты решили ускорить введение новых требований, перенеся дату на 1 января. После окончательного принятия Госдумой документу ещё предстоит пройти Совет Федерации и поступить на подпись президенту.