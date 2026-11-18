Вейпы рано или поздно должны полностью исчезнуть с российского рынка, поэтому предпринимателям стоит заблаговременно задуматься о смене направления деятельности. Об этом в беседе с RT заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий считает, что состав жидкостей для электронных сигарет непрозрачен, а происхождение такой продукции и её ингредиентов вызывает вопросы. По его мнению, региональные ограничения на продажу устройств давно назрели. В качестве ориентира он предлагает использовать опыт азиатских государств, где электронные сигареты находятся под строгим запретом.

«Конечно, я считаю, что эта продукция должна уйти навсегда с нашего рынка», — подчеркнул Милонов.

При этом депутат выступает не за одномоментное закрытие торговли: резкие меры способны создать трудности для отдельных отраслей, поэтому бизнесу необходимо предоставить время для перестройки и поиска альтернативных направлений.

В качестве исторического примера парламентарий привёл борьбу с наркотиками. Более ста лет назад кокаин и героин свободно продавались в аптеках, и лишь позднее медики стали обращать внимание на последствия их употребления. По мнению Милонова, противодействие распространению вейпов также должно быть последовательным, но конечной целью должен стать полный отказ от этой продукции.