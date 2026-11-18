«Рано или поздно»: Милонов объяснил, почему вейпы должны исчезнуть из России
Депутат Милонов: В России надо запретить вейпы, как это сделали в Азии
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Вейпы рано или поздно должны полностью исчезнуть с российского рынка, поэтому предпринимателям стоит заблаговременно задуматься о смене направления деятельности. Об этом в беседе с RT заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Парламентарий считает, что состав жидкостей для электронных сигарет непрозрачен, а происхождение такой продукции и её ингредиентов вызывает вопросы. По его мнению, региональные ограничения на продажу устройств давно назрели. В качестве ориентира он предлагает использовать опыт азиатских государств, где электронные сигареты находятся под строгим запретом.
«Конечно, я считаю, что эта продукция должна уйти навсегда с нашего рынка», — подчеркнул Милонов.
При этом депутат выступает не за одномоментное закрытие торговли: резкие меры способны создать трудности для отдельных отраслей, поэтому бизнесу необходимо предоставить время для перестройки и поиска альтернативных направлений.
В качестве исторического примера парламентарий привёл борьбу с наркотиками. Более ста лет назад кокаин и героин свободно продавались в аптеках, и лишь позднее медики стали обращать внимание на последствия их употребления. По мнению Милонова, противодействие распространению вейпов также должно быть последовательным, но конечной целью должен стать полный отказ от этой продукции.
Региональные власти уже начинают готовиться к ограничениям на рынке электронных сигарет. Так, в Карелии предложили полностью запретить розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года, оставив предпринимателям время на адаптацию к новым правилам.