В Карелии с 1 марта 2027 года планируют полностью запретить розничную продажу вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них. Соответствующий законопроект направлен в региональный парламент. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Новые ограничения коснутся как самих устройств для потребления никотина, так и расходных материалов к ним. Если депутаты поддержат инициативу, приобрести такую продукцию в местных магазинах больше не получится.

По словам Парфенчикова, документ уже прошёл необходимые согласования с региональными ведомствами, оценку регулирующего воздействия и публичные консультации. В обсуждении участвовали представители профильных министерств и экспертного сообщества.

Власти специально предусмотрели отсрочку до марта следующего года. Это время необходимо предпринимателям, чтобы подготовиться к новым правилам, а контролирующим органам — наладить работу по проверке их соблюдения.

Главной причиной введения запрета руководитель республики назвал заботу о здоровье жителей, прежде всего детей и подростков. Парфенчиков подчеркнул, что электронные сигареты стали частью молодёжной культуры, хотя их нередко ошибочно воспринимают как безопасную альтернативу обычному курению.

Карелия присоединяется к регионам, которые решили воспользоваться правом самостоятельно запрещать продажу вейпов. По данным председателя Госдумы Вячеслава Володина, соответствующие законы уже приняли 17 субъектов России, а ещё в 39 регионах подобные инициативы находятся в разработке. Эксперимент с региональными запретами рассчитан на пять лет — с марта 2027-го до марта 2032 года.