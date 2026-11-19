Депутаты Госсовета республики одобрили документ сразу во втором и третьем чтениях на 26-м заседании. Теперь его должен подписать раис Татарстана Рустам Минниханов. Ограничения рассчитаны на период до 1 марта 2032 года.

Под запрет попадёт розничная торговля электронными системами доставки никотина и предназначенными для них жидкостями. При этом полностью отказываться от продажи всей табачной продукции власти не планируют. Изделия с нагреваемым табаком, а также товары, не относящиеся к электронным системам доставки никотина, новые ограничения не затронут.

Главная задача принятой меры — сократить доступность никотинсодержащей продукции, особенно для молодёжи. Возможность самостоятельно устанавливать подобные запреты российские регионы получили благодаря новому федеральному закону.

Таким образом, Татарстан завершил парламентское рассмотрение инициативы, которую готовили к реализации с весны следующего года. После подписания документа у участников розничного рынка останется время до начала действия ограничений.