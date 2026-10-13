В Татарстане поддержали запрет на продажу вейпов с марта 2027 года

В Татарстане готовятся на пять лет полностью запретить розничную продажу вейпов и жидкостей для них, начиная с 1 марта 2027 года. Соответствующий законопроект одобрил профильный комитет Госсовета республики, рекомендовав парламенту принять документ в первом чтении.

Ограничения планируют сохранить до 1 марта 2032 года. Под них попадут электронные системы доставки никотина и жидкости для таких устройств. По словам председателя комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягата Хусаинова, инициативу поддержали более 80% участников опросов, проведённых при участии молодёжного парламента.

Депутат подчеркнул, что решение принимается в ответ на многочисленные обращения жителей. Власти также опираются на медицинские исследования, свидетельствующие о вреде электронных сигарет для здоровья. При этом подобную продукцию продолжают продвигать как модную и безопасную альтернативу обычному курению.

«Хочу подчеркнуть: это один из тех законов, которые принимаются по запросу населения», — заявил Хусаинов.

Начало действия запрета специально отложили до весны следующего года, чтобы предприниматели успели подготовиться к новым правилам. За оставшееся время торговые точки смогут распродать запасы и перепрофилировать свою деятельность. По словам парламентариев, такой подход позволит сохранить рабочие места и снизить последствия ограничений для бизнеса.

Сейчас продажей табачной и никотинсодержащей продукции в специализированных магазинах Татарстана занимаются 343 организации и индивидуальных предпринимателя. Из них 303 платят налоги в бюджет республики, перечислив за 2025 год 40,9 миллиона рублей. Разработчики инициативы предварительно оценивают возможное сокращение поступлений от таких торговых точек примерно в 38 миллионов рублей ежегодно, однако отдельно подсчитать потери именно от запрета вейпов пока невозможно.

Часть выпадающих доходов рассчитывают компенсировать лицензионными сборами за торговлю табачной продукцией. Стоимость соответствующего разрешения составит 20 тысяч рублей за каждый год его действия. При этом авторы проекта рассчитывают, что снижение доступности электронных сигарет положительно скажется на здоровье населения, прежде всего молодёжи.