В Кабардино-Балкарии запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Ограничения будут действовать пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го. Законопроект единогласно поддержали депутаты регионального парламента.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составят от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических — от 40 до 50 тысяч рублей.

Кабардино-Балкария присоединилась к числу российских регионов, решивших отказаться от продажи электронных систем доставки никотина. Аналогичные ограничения ранее одобрили в Карелии, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Татарстане и Астраханской области.

Возможность вводить такие запреты появилась у регионов после принятия федерального закона № 186-ФЗ в июне 2026 года. Он предусматривает экспериментальный период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го.