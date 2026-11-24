В Кабардино-Балкарии приняли пятилетний запрет на продажу вейпов
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В Кабардино-Балкарии запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Ограничения будут действовать пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го. Законопроект единогласно поддержали депутаты регионального парламента.
За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составят от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических — от 40 до 50 тысяч рублей.
Кабардино-Балкария присоединилась к числу российских регионов, решивших отказаться от продажи электронных систем доставки никотина. Аналогичные ограничения ранее одобрили в Карелии, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Татарстане и Астраханской области.
Возможность вводить такие запреты появилась у регионов после принятия федерального закона № 186-ФЗ в июне 2026 года. Он предусматривает экспериментальный период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го.
Ранее Life.ru сообщал, что уже минимум 17 российских регионов приняли решения о запрете вейпов, а ещё 39 разрабатывают соответствующие законы. Такие данные 7 ноября привёл председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, курс на ограничение торговли электронными сигаретами поддержали более 60% субъектов страны.