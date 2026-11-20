В Кемеровской области на пять лет запретят продажу вейпов и жидкостей для электронных сигарет. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года и сохранятся до 1 марта 2032-го. Соответствующий закон депутаты приняли на 42-м заседании парламента Кузбасса, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Новый запрет затронет всех покупателей, включая совершеннолетних. До этого в регионе действовали ограничения на продажу электронных сигарет несовершеннолетним, введённые ещё в 2019 году. Теперь розничную торговлю вейпами и жидкостями для них планируют полностью прекратить.

«Новая мера — часть последовательной политики по сохранению здоровья кузбассовцев», — пояснил председатель регионального парламента Алексей Зеленин.

Инициативу поддержали областной родительский комитет, медицинское и педагогическое сообщества, а также общественные организации. Положительные заключения на документ дали прокуратура Кузбасса и региональное управление МВД. Разработчики рассчитывают, что ограничения снизят доступность никотинсодержащей продукции.

Принять подобный закон региону позволили федеральные изменения, подписанные Владимиром Путиным 26 июня 2026 года. Они предоставили субъектам РФ право самостоятельно запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина в течение пятилетнего экспериментального периода.

Ранее Life.ru рассказывал, что уже минимум 17 российских регионов приняли решения о запрете вейпов, а ещё 39 разрабатывают соответствующие законы. Такие данные 7 ноября привёл председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, курс на ограничение торговли электронными сигаретами поддержали более 60% субъектов страны.