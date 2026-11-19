В Астраханской области приняли закон, запрещающий розничную продажу вейпов и жидкостей для них на пять лет. Ограничения вступят в силу 1 марта 2027 года.

Новые правила будут действовать до 1 марта 2032 года. Инициатором закона стал председатель областной думы Игорь Мартынов, предложивший ограничить торговлю электронными системами доставки никотина.

При этом устройства для нагревания табака и стики останутся в продаже. Мартынов подчеркнул, что такое исключение не означает, будто эта продукция безопасна для здоровья.

Необходимость запрета спикер регионального парламента связал с распространением электронных сигарет среди несовершеннолетних. По его словам, аэрозоли вейпов содержат никотин, токсичные химические соединения и частицы металлов.

Принять подобный закон региону позволили новые федеральные нормы. Они предоставили субъектам России право самостоятельно вводить временные ограничения на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Астраханская область стала одним из регионов, воспользовавшихся этим правом. Аналогичные меры уже одобряют и в других субъектах страны.