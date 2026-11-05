В Томской области с 1 марта 2027 года полностью запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Ограничения будут действовать пять лет — до марта 2032 года. Соответствующий закон депутаты регионального парламента приняли сразу в двух чтениях.

«Решение принято», — подтвердила председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская.

Новые правила распространяются на электронные системы доставки никотина и жидкости для них. При этом устройства для нагревания табачных стиков под запрет не попадают.

Кроме того, депутаты ограничили продажу табачной и никотинсодержащей продукции в местах детского отдыха, социальных учреждениях, на пляжах, территориях зон отдыха и в зданиях религиозного назначения. Аналогичные ограничения предусмотрены в местах проведения официальных спортивных соревнований.

Инициативу внёс губернатор Томской области Владимир Мазур. Региональные власти объяснили необходимость запрета стремлением снизить доступность никотинсодержащей продукции, прежде всего для подростков и молодёжи.

Решение стало возможным благодаря федеральному закону, который разрешает российским регионам самостоятельно вводить подобные ограничения в рамках эксперимента с 2027 по 2032 год.