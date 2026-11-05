Томские депутаты проголосовали за запрет продажи вейпов в регионе
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В Томской области с 1 марта 2027 года полностью запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Ограничения будут действовать пять лет — до марта 2032 года. Соответствующий закон депутаты регионального парламента приняли сразу в двух чтениях.
«Решение принято», — подтвердила председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская.
Новые правила распространяются на электронные системы доставки никотина и жидкости для них. При этом устройства для нагревания табачных стиков под запрет не попадают.
Кроме того, депутаты ограничили продажу табачной и никотинсодержащей продукции в местах детского отдыха, социальных учреждениях, на пляжах, территориях зон отдыха и в зданиях религиозного назначения. Аналогичные ограничения предусмотрены в местах проведения официальных спортивных соревнований.
Инициативу внёс губернатор Томской области Владимир Мазур. Региональные власти объяснили необходимость запрета стремлением снизить доступность никотинсодержащей продукции, прежде всего для подростков и молодёжи.
Решение стало возможным благодаря федеральному закону, который разрешает российским регионам самостоятельно вводить подобные ограничения в рамках эксперимента с 2027 по 2032 год.
Ранее Life.ru сообщал, что в Якутии приняли закон о пятилетнем запрете продажи вейпов. Ограничения в республике также начнут действовать 1 марта 2027 года и продлятся до 2032-го. Под запрет попадут электронные устройства и жидкости для них, включая безникотиновые составы, однако системы нагревания табака останутся разрешёнными.