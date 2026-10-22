В Якутии приняли закон о пятилетнем запрете продажи вейпов
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В Якутии на пять лет запретят розничную торговлю вейпами и жидкостями для электронных сигарет. Ограничения начнут действовать 1 марта 2027 года и сохранятся до 1 марта 2032-го. Соответствующий закон приняли депутаты Государственного собрания республики (Ил Тумэн).
Под новые правила попадут электронные устройства, работающие с использованием никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей. При этом оборудование для нагревания табачных стиков останется разрешённым — на него ограничения распространяться не будут.
Инициативу разработали для защиты здоровья населения, прежде всего детей и подростков. Во время обсуждения парламентарии обратили внимание на распространение электронных сигарет среди молодёжи и связанные с их использованием риски.
Вместе с тем введение запрета потребует перестройки работы местных предпринимателей. Торговым точкам предстоит заранее скорректировать ассортимент, чтобы подготовиться к вступлению закона в силу.
Ранее Life.ru рассказывал, что в «безникотиновых» вейпах внезапно нашли 49 мг/мл никотина. Экспертиза охватила продукцию трёх линеек: LOST MARY BM 16000, LOVA BM/MO 16/30 by LOST MARY и HOTSPOT PODONKI. Дело в том, что жидкости с концентрацией выше 20 мг/мл нельзя реализовывать в розницу на территории России.