Республика Коми присоединилась к числу российских регионов, в которых запретят розничную продажу вейпов. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года и продлятся пять лет — до 1 марта 2032-го. Соответствующее решение депутаты Госсовета республики приняли единогласно.

Под запрет попадут электронные системы доставки никотина, а также предназначенные для них жидкости независимо от содержания никотина. Одновременно парламентарии одобрили дополнительные ограничения на торговлю обычными сигаретами и другой табачной и никотинсодержащей продукцией. Запрет коснётся следующих мест:

детских лагерей и других организаций отдыха и оздоровления детей;

мест проведения официальных спортивных соревнований на время мероприятий;

учреждений социального обслуживания;

пляжей и других зон отдыха у водоёмов;

культовых зданий и сооружений, предназначенных для богослужений и религиозных мероприятий.

Одной из главных причин ужесточения законодательства стало распространение электронных сигарет среди подростков. Молодёжный парламент Коми провёл анонимный опрос во всех 20 муниципалитетах республики. В нём приняли участие почти 10 тысяч человек, среди которых 2893 несовершеннолетних. Среди причин, побуждающих подростков пробовать курительные смеси, чаще всего назывались стресс, мода, любопытство и влияние компании.

Напомним, право самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов российские регионы получили после принятия федерального закона № 186-ФЗ от 26 июня 2026 года. Аналогичные ограничения уже одобрили в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Кемеровской областях, Карелии и ряде других субъектов РФ. Сегодня пятилетний запрет на продажу электронных сигарет также приняли в Кабардино-Балкарии. За нарушение новых правил там предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для юридических лиц.