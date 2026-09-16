Ливерпуль — Тоттенхэм 3:1: результат матча Кубка английской лиги 15 сентября 2026 года

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» 3:1 на «Энфилде» и вышел в четвёртый раунд Кубка английской лиги. Голы забили Алексис Мак Аллистер, Коди Гакпо, Конор Галлахер и Доминик Собослаи.

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1 в матче третьего раунда Кубка английской лиги сезона-2026/27. Встреча прошла 15 сентября на стадионе «Энфилд». За хозяев забили Алексис Мак Аллистер, Коди Гакпо и Доминик Собослаи, единственный мяч «Тоттенхэма» оформил Конор Галлахер. Победа вывела мерсисайдцев в четвёртый раунд турнира.

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола серьёзно ротировал состав: по сравнению с предыдущим матчем с «Фулхэмом» он сделал 10 изменений, сохранив в основе только Рональда Араухо. Несмотря на экспериментальный состав, хозяева реализовали свои моменты лучше соперника.

Ливерпуль — Тоттенхэм: счёт и результат матча 15 сентября

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Турнир: Кубок английской лиги 2026/27, третий раунд (1/16 финала)

Кубок английской лиги 2026/27, третий раунд (1/16 финала) Матч: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» Дата: 15 сентября 2026 года

15 сентября 2026 года Результат: 3:1

3:1 После первого тайма: 1:0

1:0 Стадион: «Энфилд», Ливерпуль

«Энфилд», Ливерпуль Голы: Мак Аллистер, 21; Гакпо, 54; Галлахер, 69; Собослаи, 90+1

Кто забил в матче Ливерпуль — Тоттенхэм

Алексис Мак Аллистер открыл счёт — 1:0

Первый мяч «Ливерпуль» забил на 21-й минуте. После атаки с участием Коди Гакпо и Рио Нгумоа мяч оказался у Алексиса Мак Аллистера возле границы штрафной. Аргентинец первым касанием пробил в верхний угол ворот Мартина Дубравки и вывел хозяев вперёд.

До этого отличный шанс был у «Тоттенхэма»: Лукас Бергвалль пробивал примерно с восьми метров, но Георгий Мамардашвили спас «Ливерпуль». У хозяев один на один с Дубравкой выходил Льюис Кумас, однако голкипер лондонцев также выручил команду.

Коди Гакпо сделал счёт 2:0

Второй гол пришёл вскоре после перерыва. На 54-й минуте Мак Аллистер нашёл Гакпо в левой части штрафной. Нидерландец сместился под правую ногу и пробил в дальний угол — 2:0.

Гакпо в итоге стал одним из главных участников победы: помимо собственного гола, он получил результативную передачу в протоколе эпизода с третьим мячом «Ливерпуля».

Галлахер вернул «Тоттенхэм» в игру — 2:1

«Тоттенхэм» не развалился после второго пропущенного мяча. Гости продолжили атаковать, а Мамардашвили пришлось отражать удар Мохаммеда Кудуса. На 69-й минуте давление принесло результат: Конор Галлахер головой замкнул подачу с углового и сократил отставание до одного мяча.

После этого концовка стала заметно нервнее. «Тоттенхэм» продолжал создавать моменты: Мамардашвили сделал ещё один важный сейв после удара Омара Мармуша, а гости сохраняли шанс перевести матч в более драматичную концовку.

Собослаи забил третий гол на 90+1-й минуте

Все вопросы снял Доминик Собослаи. Венгерский полузащитник появился на поле на 62-й минуте вместо Джеймса Макконнелла, а уже в компенсированное время поставил точку.

На 90+1-й минуте Собослаи мощно пробил примерно с 25 метров и сделал счёт 3:1. Официальный сайт «Ливерпуля» назвал удар эффектным дальним выстрелом, окончательно обеспечившим команде выход в следующий раунд.

После игры Ираола отдельно отметил уверенность Собослаи и качество его удара. Сам Мак Аллистер говорил, что команда много работает над дальними ударами на тренировках.

Как прошёл матч Ливерпуль — Тоттенхэм

«Тоттенхэм» отнюдь не провёл матч статистом. Лондонцы создали первый большой момент встречи, после перерыва регулярно добирались до ворот «Ливерпуля» и после гола Галлахера заставили хозяев обороняться. По количеству ударов гости даже превзошли мерсисайдцев.

Но разница оказалась в реализации. «Ливерпуль» лучше использовал ключевые эпизоды: Мак Аллистер реализовал первый серьёзный отрезок давления хозяев, Гакпо наказал соперника сразу после перерыва, а Собослаи снял вопросы дальним ударом уже в добавленное время.

«Тоттенхэм» же снова столкнулся с проблемой эффективности впереди. После встречи Роберто Де Дзерби признал разочарование результатами, но заявил, что считает происходящее первым этапом нового проекта и ожидает, что команда начнёт гораздо больше забивать, когда новая система окончательно заработает.

Статистика матча Ливерпуль — Тоттенхэм

Любопытно, что по объёму атакующих действий «Тоттенхэм» имел преимущество. Лондонцы нанесли 17 ударов против 12, выиграли по ударам в створ 6:5 и по угловым 9:5. Но «Ливерпуль» выиграл главный показатель — 3:1 по голам.

Инфографика © Life.ru

Такая статистика хорошо передаёт характер игры: «Тоттенхэм» чаще завершал атаки ударами, но «Ливерпуль» оказался значительно эффективнее в решающих эпизодах.

Составы Ливерпуля и Тоттенхэма

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Фримпонг, Гомес, Араухо, Керкез, Мак Аллистер, Ньони, Нгумоа, Макконнелл, Гакпо, Кумас.

«Тоттенхэм»: Дубравка, Грей, Адарабиойо, Сенеси, Удоджи, Бентанкур, Бергвалль, Кудус, Галлахер, Тель, Мармуш.

Ираола дал игровое время сразу нескольким молодым футболистам. Льюис Кумас проводил лишь второй матч в стартовом составе первой команды и после встречи был выбран болельщиками «Ливерпуля» лучшим игроком матча.

Куда вышел Ливерпуль после победы над Тоттенхэмом

Победа 3:1 вывела «Ливерпуль» в четвёртый раунд Кубка английской лиги. Соперника мерсисайдцев определит жеребьёвка следующей стадии. «Тоттенхэм» завершил выступление в турнире.

Для лондонцев поражение продолжило неудачный старт сезона. После четырёх туров АПЛ команда Де Дзерби не одержала ни одной победы и набрала два очка. Следующий матч «Тоттенхэм» проведёт дома против «Астон Виллы» 19 сентября.

Следующая игра «Ливерпуля» состоится 20 сентября против «Борнмута» в чемпионате Англии.

История встреч Ливерпуля и Тоттенхэма

Последние матчи этой пары в целом складываются лучше для мерсисайдцев. В марте 2026 года команды сыграли вничью 1:1 в АПЛ, в декабре 2025-го «Ливерпуль» победил 2:1, а в полуфинале Кубка английской лиги сезона-2024/25 после поражения 0:1 в первом матче разгромил «Тоттенхэм» на «Энфилде» 4:0.

Частые вопросы о матче Ливерпуль — Тоттенхэм

Как сыграли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» 15 сентября 2026 года?

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» со счётом 3:1 в третьем раунде Кубка английской лиги.

Кто забил голы в матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»?

У «Ливерпуля» забили Алексис Мак Аллистер на 21-й минуте, Коди Гакпо на 54-й и Доминик Собослаи на 90+1-й. Единственный мяч «Тоттенхэма» забил Конор Галлахер на 69-й минуте.

Куда вышел «Ливерпуль» после победы?

Мерсисайдцы вышли в четвёртый раунд Кубка английской лиги.

Где проходил матч?

Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Кто стал лучшим игроком матча?

По итогам голосования болельщиков «Ливерпуля» лучшим игроком был признан Льюис Кумас.

Когда следующий матч «Ливерпуля»?

20 сентября команда сыграет с «Борнмутом» в чемпионате Англии.