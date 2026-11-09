Спрос на мистические туры в Калининградской области растёт, и главную аудиторию составляют люди 18–30 лет. Такой формат — поездки за городскими легендами и «местами с историей» — получил название лор-триппинг. Участники рынка фиксируют: турист всё чаще выбирает впечатления, а не стандартную программу «автобус плюс экскурсия».

Термин сложился из английских lore и trip, но суть не в названии. Классический экскурсионный формат проседает, а туры «по аномалиям» растут. Ядро аудитории — молодёжь 18–30 лет, а также корпоративные клиенты, которые ищут небанальный тимбилдинг. При этом средний возраст туриста — 44 года: 26,3% турпотока приходится на людей 18–34 лет, ещё 23% — на туристов старше 55.

Для Калининградской области такой сценарий почти идеален: готическая архитектура, немецкое наследие, заброшенные промышленные объекты и множество историй, которых хватает даже для тех, кто обычно не любит экскурсии. По количеству мистических путешествий в Северо-Западном федеральном округе регион уступает только Санкт-Петербургу.

Главные точки притяжения — форты № 1 «Штайн» и № 11 «Денхофф», калининградский «Дом горгульи» и замок Тапиау в Гвардейске, где уже можно провести ночь при факелах, пишет RG.ru.

Кроме того, россияне увлеклись труднодоступными направлениями для путешествий. По словам турэкспертов, жители нашей страны выбирают Антарктиду, Арктику и Гренландию ради отдыха. Любителей таких поездок привлекает природа.