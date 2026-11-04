Антарктида, Арктика и Гренландия вошли в число труднодоступных мест, которые россияне выбирают для отдыха, рассказала основатель туркомпании Виктория Печенкина. По её словам, любителей таких поездок привлекает природа. Ради неё едут также на Галапагосские острова, в Бутан, Патагонию и на индонезийский архипелаг Раджа-Ампат.

В беседе с «Газетой.ru» эксперт объяснила, что для поездки в Антарктиду нужна страховка с покрытием эвакуации: из-за погоды она может занять несколько дней. Лёд и штормы могут вынудить капитана изменить маршрут. Если в планах высадка на берег, стоит выбирать небольшое экспедиционное судно.

В Гренландии нужно закладывать больше времени на дорогу: между населёнными пунктами передвигаются на самолётах, вертолётах и судах, а зимой используют снегоходы и собачьи упряжки. За пределами посёлков связь может быть недоступна, а для выхода на ледниковый щит требуется разрешение.

До удалённого отеля на Раджа-Ампате добираются в несколько этапов: после перелёта в Соронг нужно доехать до порта, провести два-три часа на судне до Вайсая и сделать ещё одну пересадку. В Бутане сложность другая: перед походом в высокогорье нужно дать себе время на акклиматизацию и выбрать аккредитованного гида.

По оценке собеседницы издания, транспорт в таких поездках нередко обходится дороже проживания. В бюджет стоит заранее заложить каюту на экспедиционном судне, внутренние перелёты и трансферы — в зависимости от маршрута.