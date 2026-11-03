Горящие туры практически исчезли с массовых зарубежных направлений, сообщили эксперты Ассоциации туроператоров России. По их словам, компании перестали закупать избыточное количество мест, которые затем приходилось распродавать с большими скидками перед вылетом.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» представители АТОР отметили, что по сравнению с периодом до 2019 года изменились объёмы авиаперевозок и подход к бронированию гостиниц. Туроператоры осторожнее оценивают спрос и стараются приобретать столько мест, сколько смогут продать.

Единичные предложения со значительными скидками всё ещё появляются, но быстро исчезают из продажи. Поэтому ожидание дешёвой путёвки до последнего грозит потерей выбора: подходящего отеля, нужного номера или удобного перелёта может уже не остаться.

«Сегодня самым оптимальным способом и сэкономить, и получить нужный отель и категорию номера остаётся раннее бронирование», — подчеркнули специалисты.