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Опубликовано 30 октября, 16:21

Мальдивы забиты, Таиланд дорожает: Где отдохнуть под пальмами на Новый год и не разориться

Турагент Хайчук: Отпуск под пальмами на Новый год будет дешевле после 6 января

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Направления для бронирований на новогодние праздники особо не поменялись, но их стало меньше. Это Таиланд, Вьетнам, Мальдивы. Если брать зарубежные туры на Ближнем Востоке — Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн. А если хочется сэкономить, можно рассмотреть, например, Турцию. Турагент, путешественница Любовь Хайчук в беседе с Life.ru дала советы, где при желании отдохнуть за границей, чтобы это не ударило по семейному бюджету.

В Турции сейчас наступил не пляжный сезон, но есть очень хорошие отели с закрытыми или открытыми бассейнами с подогревом и интересной новогодней программой. Это будет вполне хороший ценник. Чтобы сэкономить, нужно рассматривать даты после 6 — 7 января, лучше с захватом рабочих дней. Сразу после праздников и авиабилеты, и отели будут ощутимо дешевле

Любовь Хайчук

турагент, путешественница

По поводу спроса: сейчас он скорее отложенный. Все прогнозируют, что в ноябре будет больше обращений от клиентов на новогодние даты. Но на тех же Мальдивах уже в сентябре начинаются проблемы с местами в отелях, напомнила эксперт. Те, кто знают, как надо бронировать, делают это заранее, чтобы и цена была хорошая, и можно было выбрать именно то, что хочется, отметила она.

С Таиландом уже несколько лет подряд такая ситуация, что ещё летом начинаются проблемы с подтверждением отелей. По Бали ситуация стабильная, потому что там на новогодние даты не самый лучший сезон: в прошлом году, например, было достаточно дождливо, продолжила собеседница Life.ru. А на Таиланд как был хороший спрос, так он и остался. По словам специалиста, если хочется сэкономить, то надо рассматривать места, где нет моря и песка.

Честно говоря, «дёшево» и «январские праздники» — это два абсолютно несопоставимых понятия. В Подмосковье, например, мест уже вообще нет, и там будет очень дорого. Можно рассмотреть Сочи, хотя там большая проблема с рейсами. В Сочи, Минводах или Калининграде будет много интересного в январские праздники, но я думаю, что там тоже повышают цены

Любовь Хайчук

турагент, путешественница

Итак, чтобы не разориться на турпоездку в новогодние праздники лучше выбирать даты либо в конце декабря, либо уже после 7 января. Также можно забронировать короткий тур — на пару деньков. И, наконец, отдых «без моря и песка» в любом случае выйдет дешевле.

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Екатерина Хмелева
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