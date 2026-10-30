Мальдивы забиты, Таиланд дорожает: Где отдохнуть под пальмами на Новый год и не разориться

Направления для бронирований на новогодние праздники особо не поменялись, но их стало меньше. Это Таиланд, Вьетнам, Мальдивы. Если брать зарубежные туры на Ближнем Востоке — Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн. А если хочется сэкономить, можно рассмотреть, например, Турцию. Турагент, путешественница Любовь Хайчук в беседе с Life.ru дала советы, где при желании отдохнуть за границей, чтобы это не ударило по семейному бюджету.

В Турции сейчас наступил не пляжный сезон, но есть очень хорошие отели с закрытыми или открытыми бассейнами с подогревом и интересной новогодней программой. Это будет вполне хороший ценник. Чтобы сэкономить, нужно рассматривать даты после 6 — 7 января, лучше с захватом рабочих дней. Сразу после праздников и авиабилеты, и отели будут ощутимо дешевле Любовь Хайчук турагент, путешественница

По поводу спроса: сейчас он скорее отложенный. Все прогнозируют, что в ноябре будет больше обращений от клиентов на новогодние даты. Но на тех же Мальдивах уже в сентябре начинаются проблемы с местами в отелях, напомнила эксперт. Те, кто знают, как надо бронировать, делают это заранее, чтобы и цена была хорошая, и можно было выбрать именно то, что хочется, отметила она.

С Таиландом уже несколько лет подряд такая ситуация, что ещё летом начинаются проблемы с подтверждением отелей. По Бали ситуация стабильная, потому что там на новогодние даты не самый лучший сезон: в прошлом году, например, было достаточно дождливо, продолжила собеседница Life.ru. А на Таиланд как был хороший спрос, так он и остался. По словам специалиста, если хочется сэкономить, то надо рассматривать места, где нет моря и песка.

Честно говоря, «дёшево» и «январские праздники» — это два абсолютно несопоставимых понятия. В Подмосковье, например, мест уже вообще нет, и там будет очень дорого. Можно рассмотреть Сочи, хотя там большая проблема с рейсами. В Сочи, Минводах или Калининграде будет много интересного в январские праздники, но я думаю, что там тоже повышают цены Любовь Хайчук турагент, путешественница

Итак, чтобы не разориться на турпоездку в новогодние праздники лучше выбирать даты либо в конце декабря, либо уже после 7 января. Также можно забронировать короткий тур — на пару деньков. И, наконец, отдых «без моря и песка» в любом случае выйдет дешевле.

К слову, поездки в европейские страны сейчас могут обернуться серьёзными проблемами даже для обычных российских туристов, не имеющих отношения к политике. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв посоветовал соотечественникам по возможности отказаться пока от посещения Европы.