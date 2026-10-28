Только не усадьбы из рилсов! Топ-5 идей для путешествий на ноябрьские выходные

Короткие путешествия становятся отличным решением для россиян, которые хотят сменить обстановку, но не располагают временем на полноценный отпуск. Ноябрьский праздник можно использовать для знакомства с интересными городами, однако некоторые популярные направления лучше посещать с ночёвкой. Об этом Life.ru рассказала руководитель турфирмы, турэксперт Наталия Ансталь.

На самом деле однодневные поездки — это сейчас действительно такой must-have для путешественников, которые не хотят сидеть дома, но при этом не располагают большим запасом времени. Поэтому такие выходные, как ноябрьские праздники, конечно же, становятся настоящим спасением. Куда поехать? Если мы рассматриваем вариант, допустим, проживания в Москве, то можно съездить в Питер. Наталия Ансталь Турэксперт

Добраться туда можно на «Сапсане», обычном поезде или автомобиле. В Петербурге туристов ждёт множество достопримечательностей и развлечений. Можно просто прогуляться по городу либо отправиться в Петергоф.

Однако эксперт советует выделять на такое путешествие не один день, поскольку дорога может оказаться утомительной. Оптимальный вариант — отправиться 3 ноября вечером, переночевать, посвятить 4 ноября прогулкам и вернуться домой к вечеру.

Отдельно Ансталь предостерегла от посещения раскрученных в Интернете достопримечательностей и усадеб. В праздничный день туда устремится множество туристов, поэтому существует риск потратить большую часть времени на ожидание.

«Эту идею лучше отложить на декабрь. Возможно, стоит рассмотреть покупку онлайн-билетов и вас пустят без очереди, но таких тоже будет много», — сказала Ансталь.

Для непродолжительного путешествия из Москвы турэксперт советует выбрать Коломну. Здесь можно самостоятельно осмотреть основные достопримечательности, посетить храмы и другие знаковые места.

Любителям необычных экскурсий Ансталь рекомендует заранее записаться на мармеладную фабрику. При желании можно воспользоваться услугами местного гида. По личному опыту специалиста, экскурсоводы в Коломне очень интересно рассказывают об истории города.

Ещё одним направлением для короткого отдыха может стать Тверская область. Здесь путешественники могут заранее забронировать экскурсионную программу либо самостоятельно познакомиться с интересными местами.

Также стоит рассмотреть поездки в Кострому или Тулу. По мнению Ансталь, такие путешествия особенно удобны на автомобиле, поскольку позволяют свободно планировать маршрут и не зависеть от расписания поездов. Если же туристы предпочитают железнодорожный транспорт, эксперт рекомендует предусмотреть ночёвку.

Ранее Life.ru сообщал, что в ноябре 2026 года россиян ожидают 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду, а предыдущий рабочий день будет сокращённым. При этом дополнительных переносов выходных в начале месяца не предусмотрено.