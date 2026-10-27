В ОП предложили сделать День бабушек и дедушек государственным праздником

День бабушек и дедушек, который отмечают в России 28 октября, следует включить в число государственных праздников. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА «Новости».

«Я считаю, что 28 октября, день бабушек и дедушек, должен иметь официальный статус праздника. Конечно, этот день должен отмечаться по всей стране. Это уважение к тем, кто воспитывает внуков, кто вкладывает силы, энергию помогает родителям», — заявил общественник.

По мнению Гриба, государственное признание праздника позволит подчеркнуть роль старшего поколения в воспитании детей и поддержке семей. Он отметил, что многие бабушки и дедушки помогают работающим родителям, уделяют время внукам и участвуют в их повседневной жизни.

Замсекретаря Общественной палаты также выступил за организацию тематических мероприятий по всей стране. Он предложил отмечать заслуги представителей старшего поколения общественными и государственными наградами, а также специальными премиями.

Гриб подчеркнул, что уважение к пожилым родственникам необходимо воспитывать с детства. По его словам, поддержка старшего поколения должна стать одним из важных направлений работы по укреплению семейных и духовно-нравственных ценностей.

Ранее сообщалось, что в России 3 ноября продолжительность рабочего дня сократят на один час в связи с предстоящим Днём народного единства. Соответствующая норма распространяется и на сотрудников со сменным графиком. Если рабочая смена непосредственно предшествует государственному празднику, работодатель обязан уменьшить её продолжительность. Исключение действует на предприятиях с непрерывным производством, где сократить рабочее время невозможно. В таких случаях сотруднику должны предоставить дополнительный отдых или, с его согласия, оплатить переработку по повышенному тарифу.